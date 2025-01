OPPO Enco Air3: gli auricolari con riduzione del rumore AI a prezzo mini (-29%)

Sei alla ricerca di cuffie che ti permettano di ascoltare la tua musica preferita in modo impeccabile anche in ambienti molto rumorosi? Scegli gli auricolari OPPO Enco Air3, oggi disponibili su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere gli articoli domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, a questo prezzo le scorte potrebbero terminare prestissimo!

Auricolari OPPO Enco Air3: audio coinvolgente con cancellazione del rumore

Gli auricolari OPPO Enco Air3 rappresentano dei veri e proprio gioiellini per chi vuole ascoltare la propria musica preferita sempre in modo perfetto dappertutto.

Si caratterizzano per un driver dinamico in titanio da 13.4mm che regala un audio cristallino, fedele e dettagliato dagli alti super nitidi e i bassi profondi così da offrire un’esperienza immersiva per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale.

Allo stesso tempo, anche le chiamate vocali risulteranno sempre nitide grazie alla funzionalità di riduzione del rumore in chiamata AI che permette di tracciare intelligentemente la voce umana ed eliminare i rumori di sottofondo per sentire e farti sentire sempre forte e chiaro.

Un’altra caratteristica importante è la batteria super estesa da 300mAh che garantisce un’autonomia di oltre una giornata per non restare mai a corto di musica. In più, essendo dotati di Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza, l’accoppiamento avviene sempre in pochissimi secondi per un utilizzo ancora più comodo e versatile.

Oggi gli auricolari OPPO Enco Air3 sono disponibili su Amazon a soli 49 euro con un mega sconto del 29%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.Non aspettare oltre, a questo prezzo le scorte potrebbero terminare prestissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.