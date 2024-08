Oppo Find X8 e X8 Pro: avrà un teleobiettivo da record 10x?

I prossimi top di gamma di OPPO, Find X8 e X8 Pro, sono ormai alle porte e, a differenza dei loro predecessori, non saranno riservati esclusivamente al mercato cinese. A rivelarlo è SmartPrix. Entrambi i modelli sfoggeranno schermi generosi, tra i 6,7 e i 6,8 pollici e saranno equipaggiati con il potentissimo processore MediaTek Dimensity 9400, il top di gamma del produttore di Taiwan. Queste non sono le uniche feature trapelate sino ad oggi. Molto probabilmente i due smartphone monteranno un comparto camere come nessun altro dispositivo, con un teleobiettivo da record.

Le specifiche che riporta Smartprix ci parlano di due dispositivi con specifiche davvero di fascia alta, con almeno tre fotocamere, ovvero, principale, ultrawide e telefoto ravvicinata e una ancor più performante con obiettivo periscopico, ma solo sul modello Pro.

Più nel dettaglio queste sono le specifiche trapelate dei due smartphone. OPPO Find X8 avrà uno schermo piatto da 6,7 ​​pollici, dotato di risolzuzione 1,5K e aggiornamento dello schermo a 120 Hz . Il tutto sarà mosso dal SoC Dimensity 9400, un aggiornamento del Dimensity 9300 utilizzato nel Find X7. Lato imaging OPPO Find X8 avrà un obiettivo principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico 3x. La capacità della batteria è stata aumentata a 5.600 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 100 Watt.

OPPO Find X8 Pro sarà dotato di uno schermo microcurvo da 6,8 pollici, risoluzione 1,5K e aggiornamento dello schermo a 120 Hz. Il SoC non cambia dalla versione “base”, sotto la scocca ci sarà quindi il Dimensity 9400. La configurazione della fotocamera includerà un obiettivo grandangolare principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP, un teleobiettivo 3x e un impressionante teleobiettivo periscopico 10x. Un vero record quindi, visto che il nuovo iPhone si ferma a 5X.

OPPO Find X8 Pro avrà una batteria leggermente più grande da 5.700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W. Come il modello standard, avrà un corpo in vetro e sarà disponibile nelle colorazioni nero, bianco e blu.

La roadmap di lancio non è ancora definitiva. Secondo Smartprix Find X8 arriverà a ottobre, ma per quanto riguarda Find X8 Pro, le informazioni sono ancora frammentarie e non è chiaro se verrà presentato contemporaneamente o in un secondo momento.