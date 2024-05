Pepe Coin sale del 15% mentre i trader confidano nella nuova meme coin WienerAI

Pepe (PEPE) è cresciuto di quasi il 15% nell’ultima giornata, dopo il previsto rimbalzo dal livello di supporto di 0,0000062$. Mentre il sentimento del mercato diventa rialzista, molti trader alla ricerca della prossima grande meme coin si stanno ora rivolgendo a un token nuovo di zecca chiamato WienerAI. Ha già raccolto oltre $ 870.000 nella prevendita lanciata di recente.

PEPE sale del 15% dopo essere uscito dal pattern rialzista

PEPE è attualmente la terza meme coin più grande per capitalizzazione di mercato, dietro a Dogecoina e Shiba Inu.

La crescita del token meme è stata massiccia, soprattutto negli ultimi 3 mesi. I dati di TradingView hanno mostrato che PEPE ha registrato un guadagno di oltre il 792% dal 5 febbraio.

Questo rally ha aiutato il token a raggiungere il suo massimo storico il 14 marzo a quasi 0,0000108$. Poco dopo, la moneta ha visto un trend al ribasso piuttosto breve e ha trovato supporto al livello di 0,0000049 dollari.

PEPE ha riscontrato un forte rimbalzo da questo livello e ha riscontrato un grande entusiasmo da parte degli investitori dopo che Coinbase ha annunciato di aver quotato i contratti perpetui di PEPE ad aprile.

Nel frattempo, la meme coin ha formato un classico pattern a bandiera rialzista sul suo grafico giornaliero. Un modello di questo tipo indica spesso la possibilità di un breakout in un contesto di forte tendenza rialzista.

Il popolare trader di criptovalute Max Schwartzman ha recentemente analizzato l’azione dei prezzi di PEPE e ritiene che il token meme sia in missione sulla luna.

Questo breakout previsto ha posto le basi per il rally del 15% di PEPE nell’ultimo giorno, mentre il prezzo è rimbalzato dalla base superiore del pattern.

I dati di IntoTheBlock hanno riaffermato il trend rialzista e hanno mostrato che il 75% dei detentori di PEPE era in profitto al momento della stesura.

Analizzando i dati del mercato dei futures di PEPE, i dati di Coinglass hanno mostrato un massiccio aumento del 32% dell’Open Interest (OI) nell’ultimo giorno.

L’impennata del 15% dell’ultimo giorno, insieme all’aumento dell’OI, ha mostrato un’elevata fiducia dei trader nei confronti del futuro di PEPE. Tuttavia, vale la pena notare che durante questo periodo i volumi degli scambi sono cresciuti solo del 6,5%.

Al momento della stesura di questo articolo, il PEPE veniva scambiato a quasi il 26% al di sotto del suo massimo storico. Mentre il sentiment verso le meme coin è diventato rialzista, un nuovo token meme di tendenza che attira l’attenzione degli investitori è WienerAI.

I trader pensano che WienerAI potrebbe esplodere nelle prossime settimane

Molti investitori stanno guardando anche al boom dell’intelligenza artificiale accanto alle meme coin. WienerAI ($WAI) è uno di questi token meme che combina il potenziale delle meme coin con l’intelligenza artificiale.

La mascotte del progetto è un cane robot dotato di intelligenza artificiale chiamato WienerAI. La storia parla di uno scienziato pazzo chiamato “L’Architetto” che creò WienerAI nell’anno 2132.

I primi acquirenti possono acquistare $WAI per soli $ 0,000703 al momento in cui scriviamo. Tuttavia, questo prezzo aumenterà nel turno successivo, che inizierà tra 2 giorni.

La piattaforma ha un meccanismo di puntata altamente gratificante per gli investitori in prevendita. Offre uno staking APY di oltre il 1.000% al momento della stesura di questo articolo.

Con oltre 980 milioni di token già messi in staking, è abbastanza evidente che gli investitori ripongono la loro fiducia nel progetto.

Secondo il white paper di WienerAI, ha un limite di fornitura di 69 miliardi di token. Il 30% di questi token sono disponibili in fase di prevendita affinché gli acquirenti possano accaparrarseli a prezzi bassi.

In aggiunta all’entusiasmo, molti crypto youtuber sono entusiasti di questo token meme. In un recente video su YouTube, il famoso analista crypto Alessandro Autiero ha evidenziato come Wiener potrebbe offrire guadagni 100 volte maggiori ai primi acquirenti.

Autiero ha sottolineato come i primi acquirenti possano trarre vantaggio dall’APY ad alto staking di WienerAI prima che diminuisca.

Gli acquirenti interessati possono seguire WienerAI su X (Twitter) ed entrare nel suo canale Telegram per gli ultimi aggiornamenti.