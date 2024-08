Pepe coin sale di oltre il 20% mentre il mercato delle crypto si riprende - La presale di Pepe Unchained supera i 7,4 milioni di dollari

I trader stanno recuperando le perdite di ieri con enormi guadagni sulle meme coin. Il token a tema rana Pepe è uno dei principali protagonisti, con un aumento di oltre il 20%. Nel frattempo, anche la nuova prevendita Pepe Unchained sta registrando un’impennata della domanda, poiché la sua raccolta totale supera i 7,4 milioni di $.

Pepe coin sale alle stelle mentre le meme coin guadagnano terreno

Le perdite devastanti di lunedì non hanno scoraggiato i degens delle meme coin: sono tornati subito al lavoro.

In cima a questa lista c’è Pepe, con un guadagno del 23% nelle ultime 24 ore. Ma anche se ha mostrato una forza colossale, c’è spazio per molti altri guadagni.

Attualmente ad un prezzo di $ 0,000007727, rimane in calo del 34% questa settimana, del 15% questo mese e del 55% rispetto al suo massimo storico.

Tuttavia, il suo aumento del 23% oggi lo colloca tra i token con maggiori guadagni, sottolineando che potrebbero esserci ulteriori incrementi. Per dare un’idea, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è aumentata del 7% oggi.

Il suo volume di trading racconta la stessa storia. Mentre Pepe è la 25a criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, ha il decimo volume di trading più alto.

Tutti gli occhi sono puntati su Pepe, e questo si riflette anche sui social media. Saladaz ha evidenziato che Pepe e Dogwifhat, con sede a Solana, sono in pole position nei rapporti tra capitalizzazione di mercato e volume di trading su CoinMarketCap.

Con Pepe e il mercato in ripresa, potrebbe rivelarsi un momento redditizio per acquistare meme coin. Ma non c’è solo Pepe coin.

Pepe Unchained è un altro token a cui il settore sta dando importanza e che ha raccolto 7,5 milioni di dollari durante la sua prevendita.

Pepe Unchained e la sua blockchain

Immagina la viralità di Pepe unita all’utilità di un layer 2: ottieni transazioni veloci e a basso costo mentre attingi all’ecosistema Ethereum. Questo è ciò che Pepe Unchained sta creando.

Avendo raccolto oltre 7,4 milioni di $, questo progetto ha un supporto incrollabile. Ed è aiutato in gran parte dalle sue sofisticate funzionalità.

Pepe Unchained ha già lanciato lo staking e attualmente fornisce oltre il 250% di APY. E con la prevendita in corso, gli investitori possono acquistare a partire dalla Fase 0 e ciò potrebbe portare enormi guadagni.

Il crypto influencer internazioale ClayBro sostiene che potrebbe essere una “meme coin top” ma per essere definita tale, il suo prezzo deve aumentare.