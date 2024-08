Pepe coin scende di oltre il 20% in una settimana mentre virano decisi sulla presale di Pepe Unchained

I trader stanno letteralmente fuggendo da Pepe coin questa settimana poiché il suo prezzo è sceso del 22%.

Al contrario, la nuova meme coin a tema rana – Pepe Unchained – sta emergendo come un rifugio sicuro per il mercato ribassista, dopo aver raccolto quasi 7 milioni di dollari sinora.

Il prezzo di Pepe coin crolla tra i timori di recessione sui dati sull’occupazione

I nervosismi macroeconomici hanno mandato in caduta libera i prezzi degli asset rischiosi, e le migliori meme coin come Pepe coin sono state tra le più colpite.

L’atteggiamento disinvolto dell’ultima riunione del Federal Reserve Open Market Committee (FOMC), unito ai dati preoccupanti sul mercato del lavoro statunitense, ha alimentato una svendita nei mercati finanziari.

I dati del mercato del lavoro in questione riguardano la manodopera statunitense: il rapporto mostra che i tassi di disoccupazione sono aumentati dal 4,1% di giugno al 4,3% di luglio. Si tratta del tasso di disoccupazione più alto dall’ottobre 2021.

Di conseguenza, i trader temono un rallentamento economico globale, che venerdì ha causato molti derisking e ha portato a perdite sostanziali.

Per Pepe coin, la svendita del 22% di questa settimana non è una novità. Si è ripreso da tali crisi molte volte in passato.

Nel frattempo, nello stesso periodo, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa del 9,3%.

Ciò riflette la confluenza delle risorse crypto e dell’economia in generale.

Ma come evidenziato dal calo del 22% di Pepe coin, la meme coin a tema rana fa mosse più volatili.

Tuttavia, altri trader si stanno rivolgendo alle meme coin a bassa capitalizzazione di mercato per ripararsi dalle vendite su tutto il mercato.

Uno dei titoli più forti è senza dubbio Pepe Unchained.

Il progetto è nella fase di prevendita e ha continuato ad andare avanti, avvicinandosi rapidamente alla soglia totale di 7 milioni di dollari raccolti.

La prevendita di Pepe Unchained sfida la svendita del mercato mentre la sua ICO si avvicina ai 7 milioni di dollari

Pepe Unchained ha fatto girare la testa sin dal suo debutto in prevendita.

Adotta il fascino delle meme di Pepe, ma non è una meme coin standard.

Pepe Unchained sta costruendo la prima blockchain Ethereum layer 2 a tema Pepe.

Si posiziona come sede di meme coin che sono più veloci ed economiche di Ethereum.

Il team promette un block explorer, un bridge Ethereum dedicato e ha già lanciato lo staking.

Inoltre, il progetto è stato verificato da Solid Proof.

Oltre a ricevere quasi 7 milioni di dollari in finanziamenti, Pepe Unchained è stato acclamato dai migliori analisti.

Crypto Gains ha cantato le lodi di Pepe Unchained e suggerito che gli investitori sono ancora in anticipo per entrare nell’investimento.

Considerando il fatto che $PEPU deve ancora essere lanciato sul mercato degli exchange, gli investitori hanno una rara opportunità di acquisto.

Ma non durerà a lungo.

L’offerta di prevendita è limitata e il prezzo di prevendita aumenterà nel tempo.