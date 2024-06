Pepe e Floki in territorio positivo mentre la presale di Base Dawgz supera i 2 milioni di dollari di raccolta

Proprio quando sembrava che la mania delle meme coin fosse finita, il mercato ha lanciato un’altra occasione. Pepe e Floki, due delle più grandi meme coin, stanno tornando in vita con guadagni a due cifre.

Ma non sono solo le meme coin consolidate ad attirare l’attenzione: il nuovo arrivato Base Dawgz sta suscitando scalpore dopo aver raccolto oltre $ 2 milioni nella sua ICO in corso.

PEPE & FLOKI – Breakout rialzista o stop temporaneo?

Il mercato delle meme coin è tornato in verde. Pepe (PEPE), il popolare token ispirato alla rana, è balzato di oltre il 17% rispetto a ieri con un prezzo di 0,0000118$.

È un salto che è arrivato dopo aver rifiutato quota 0,000010$, un livello che esercita un’influenza psicologica sui trader. Per non essere da meno, anche FLOKI ha prodotto un guadagno del 15%, attestandosi ora intorno a 0,00017$. Ma la tendenza rialzista del token potrebbe essere solo temporanea.

Floki (FLOKI) ha raggiunto la media mobile esponenziale (EMA) a 50 periodi sul grafico a 4 ore, che funge da livello di resistenza dinamica. Allo stesso modo, PEPE si sta ancora muovendo lateralmente sui tempi più alti.

Quindi, questa crescita è temporanea o l’inizio di una ripresa in piena regola? E’ la domanda che gli investitori si pongono in questo momento.

Come PEPE e FLOKI hanno dimostrato innumerevoli volte, le capitolazioni possono rapidamente seguire a impennate rialziste. Pertanto, gli investitori guarderanno questi due token nei prossimi giorni per vedere se riescono a sostenere il loro slancio al rialzo.

Il rimbalzo di Bitcoin e le voci su Trump innescano la crescita delle meme coin

L’azione dei prezzi di Bitcoin sembra trascinare con sé l’intero mercato, incluse le meme coin.

Ieri la criptovaluta OG è scesa sotto i 60.000 dollari, per poi riprendersi immediatamente. E questo rimbalzo ha dato una spinta all’intero settore delle meme coin.

Inoltre, sono emersi rapporti secondo cui Donald Trump parlerà alla convention Bitcoin il prossimo mese. Tutto ciò ha entusiasmato il pubblico delle criptovalute.

La posizione pro-cripto di Trump è musica per le orecchie degli investitori che sognano un’amministrazione cripto-friendly. Sebbene Trump abbia ancora bisogno di vincere le elezioni entro la fine dell’anno, il suo potenziale sostegno sta già suscitando entusiasmo nel mercato.

Quindi, tra il rimbalzo di Bitcoin e il fattore Trump, le meme coin sono tornate in verde. Se questa tendenza rialzista continuerà o meno, solo il tempo lo dirà. Ma per ora, gli investitori in meme coin sono entusiasti di ciò che potrebbe esserci in serbo questa settimana.

Base Dawgz guadagna terreno mentre la sua ICO raccoglie 2 milioni di dollari

Anche Base Dawgz (DAWGZ) si sta comportando bene questa settimana.

Questa meme coin sta diventando popolare, avendo già raccolto oltre 2 milioni di dollari dall’inizio della sua fase ICO. Non male per un progetto annunciato solo poche settimane fa.

Fondamentalmente, Base Dawgz ha qualche utilità incorporata. Le capacità multi-chain del token gli conferiscono un “passaporto” per altre catene, permettendogli di muoversi liberamente tra Ethereum, Solana, BNB Chain, Base e Avalanche.

Ad aumentare l’entusiasmo c’è il white paper del progetto. Dai lanci DEX alle campagne di marketing aggressive, il team di Base Dawgz si concentra sulla creazione di valore a lungo termine per chi possiede il token.

E c’è anche una campagna “Be Social for Airdrop” che premia la creazione di meme con punti che possono essere riscattati per token DAWGZ dopo l’ICO.

I token DAWGZ sono attualmente offerti tramite l’ICO per $ 0,005534 ciascuno. I primi investitori stanno facendo di tutto per farsi coinvolgere a questo ritmo, dato che il prezzo del token aumenterà nelle fasi successive.

Ma il fermento attorno a Base Dawgz non si limita alle sue prestazioni ICO. La presenza del progetto sui social media si sta moltiplicando: ora ci sono migliaia di follower su Twitter e Telegram.

Questa crescita non potrebbe arrivare in un momento migliore. Con il mercato delle meme coin che mostra segni di vita, Base Dawgz è perfettamente posizionata per trarne vantaggio.