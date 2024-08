Pepe Unchained potrebbe raggiungere $ 1 prima di Pepe coin?

Dimentica la vecchia Pepe coin (PEPE): un nuovo token a tema rana sta diventando virale.

Pepe Unchained (PEPU) sta andando alla grande in prevendita e ha già raccolto oltre 8,8 milioni di dollari.

E ora tutti si chiedono: questo nuovo arrivato potrebbe raggiungere la soglia di 1 dollaro prima che lo faccia PEPE stesso?

PEPE rischia il declino mentre gli investitori temono ulteriori ribasso

PEPE sta attraversando un periodo difficile ultimamente.

Attualmente è scambiato a $ 0,0000079, ben lontano da dove era a metà luglio.

Dal suo massimo locale di venerdì scorso, PEPE ha subito un crollo del 12%, lasciando gli investitori preoccupati per il futuro.

PEPE ha ha creato un canale discendente sul grafico a 4 ore e il suo Relative Strength Index (RSI) si aggira intorno a 43.

Ciò significa che c’è ancora spazio per scendere ulteriormente prima di toccare il territorio ipervenduto.

Per aggiungere la beffa al danno, i volumi degli scambi sono evaporati.

Il grafico giornaliero dipinge anche un quadro cupo di massimi e minimi decrescenti: il tipo di modello che suggerisce che ci sono ulteriori svantaggi.

Complessivamente, le cose non stanno andando molto bene per PEPE in questo momento.

La domanda è: riuscirà a riprendersi o è giunto il momento che una nuova moneta sia al centro della scena?

Pepe Unchained mira a sconvolgere lo spazio delle meme coin con la nuova catena Layer-2

Ora concentriamoci su Pepe Unchained, la nuova meme coin che sta diventando virale in prevendita.

A differenza dei suoi colleghi, Pepe Unchained non si accontenta di far parte di una chain esistente.

Invece, il team prevede di costruire una nuovissima chain Layer-2 su Ethereum.

Immagina la blockchain di Ethereum, ma sovralimentata e molto più efficiente.

Stiamo parlando di transazioni rapide e di commissioni pari a una frazione di centesimo.

Ma cosa significa questo per i trader di meme coin?

Supponiamo che tu stia guardando una nuova meme coin appena lanciata e desideri essere coinvolto prima che diventi mainstream.

Con il Layer-2 di Pepe Unchained, potresti scambiare i tuoi token PEPU con la nuova moneta in pochi secondi, non in minuti.

Non dovrai più guardare impotente mentre la tua transazione è in attesa di essere completata.

Potresti anche scambiare la nuova crypto più volte in rapida successione senza pagare commissioni esorbitanti sul gas.

Tuttavia, non si tratta solo di operazioni più veloci e commissioni più basse.

Il Layer-2 di Pepe Unchained potrebbe anche aprire la strada a un nuovo lotto di dApp che attualmente non sono possibili su Ethereum a causa delle basse velocità.

Pensa ai giochi crittografici di nuova generazione, ai protocolli DeFi e persino alle raccolte NFT.

Pepe Unchained potrebbe raggiungere $ 1 prima di PEPE?

In questo momento, la prevendita di Pepe Unchained è in fermento, avendo già raccolto 8,8 milioni di dollari.

I token attualmente valgono $ 0,0090901 ciascuno.

Con una fornitura totale limitata a 8 miliardi di token, Pepe Unchained ha ancora molta strada da fare per raggiungere $ 1: un aumento del 10.900%, per l’esattezza.

Questa è una grande domanda, anche nel mondo illogico delle meme coin.

Tuttavia, rispetto a PEPE, che dovrebbe salire di oltre il 12,5 milioni per raggiungere $ 1, il viaggio di Pepe Unchained non sembra così inverosimile.

PEPE non può colpire $ 1 mentre la sua offerta è così alta.

L’unico modo per il token di raggiungere quel traguardo sarebbe se il team implementasse alcune serie modifiche alla tokenomica.

Stiamo parlando di burn enormi, come il 50% della fornitura (o più).

Ma per Pepe Unchained mosse del genere non sarebbero necessarie.

Inoltre, il progetto ha già una solida base con listing su DEX pianificati dopo la prevendita e due audit già completati (Coinsult e SolidProof).

Alla fine, nessuno sa se PEPU raggiungerà $ 1 prima di PEPE coin.

Tuttavia, ci sono tutte le possibilità che il token PEPU possa ancora produrre enormi guadagni per gli investitori iniziali.