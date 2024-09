Pepe Unchained supera i 12 milioni di dollari in prevendita - Sarà la prossima crypto a esplodere?

Le balene crypto hanno gli occhi puntati su una nuova meme coin in preparazione per l’imminente corsa al rialzo.

Pepe Unchained (PEPU) ha raccolto oltre 12 milioni di dollari in finanziamenti prevendita, un’impresa impressionante considerando la tendenza ribassista nel più ampio mercato delle criptovalute.

Grazie al forte interesse per le balene e alle sue caratteristiche uniche, gli esperti sono ottimisti sul potenziale di rialzo del PEPU, e alcuni suggeriscono che potrebbe essere la prossima criptovaluta a fare 100x.

Le balene crypto stanno scommettendo su Pepe Unchained

Pepe Unchained ha attirato l’attenzione degli investitori dalle tasche profonde fin dall’inizio della sua ICO. C’è una ragione per cui ha raccolto oltre 12 milioni di dollari in poche settimane.

Ad esempio, una balena ha scambiato quasi 11 ETH – per un valore di oltre $ 25.000 – per acquistare PEPU in prevendita.

Allo stesso modo, un’altra balena ha investito 23,4 ETH – che equivalgono a oltre 55.600 dollari – in Pepe Unchained.

Le balene stanno acquistando anche criptovalute a grande capitalizzazione, tra cui Bitcoin, Pepe e Aave. Le loro recenti tendenze di acquisto indicano che i trader esperti sono molto più ottimisti sul mercato rispetto ai detentori a breve termine.

Potrebbe anche essere un segnale che Bitcoin ha toccato il fondo e che una corsa al rialzo è imminente, il che fornirebbe lo sfondo ideale per nuove meme coin come Pepe Unchained.

Pepe Unchained – La prima meme coin a tema rana con una blockchain nativa

Il forte interesse delle balene per il PEPU non sorprende. Pertanto, le meme coin della rana sono molto richieste dopo il notevole successo di Pepe. Aziende del calibro di PeiPei, PONKE e APU hanno impressionato gli investitori con la loro crescita quest’anno.

Tuttavia, Pepe Unchained si è separato da questi token imitatori. In effetti, è l’unica meme coin rana – incluso Pepe – con una propria blockchain.

Oltre all’eccellente marketing, la blockchain Layer-2 offre numerosi vantaggi chiave. Ad esempio, la catena sarà completamente compatibile con Ethereum, consentendo scambi senza interruzioni tra ETH e PEPU.

Ancora più importante, consente ai titolari di PEPU di aggirare la congestionata blockchain di Ethereum e trarre vantaggio da bassi costi di negoziazione, transazioni 100x veloci e premi di staking elevati.

In effetti, i primi acquirenti in prevendita stanno già guadagnando un reddito passivo con un tasso di ricompensa elevato, attualmente superiore al 160% APY.

Gli investitori intelligenti sono impressionati anche dalla tokenomics incentrata sulla comunità del PEPU. Infatti, un sostanziale 50% dell’offerta di token viene assegnato direttamente agli investitori: il 20% durante la prevendita e il 30% sotto forma di premi di staking.

Il restante 50% sarà utilizzato per marketing, liquidità di scambio, inventario della catena Layer-2 e finanza di progetto. Nessuna parte è destinata alle vendite private o al team, il che riduce sostanzialmente il rischio di una sciocchezza.

Se ciò non bastasse, il contratto intelligente PEPU è stato controllato due volte da Coinsult e SolidProof. Gli audit non hanno rilevato rischi per la sicurezza o vulnerabilità della centralizzazione.

PEPU è la prossima crypto da 100x?

Il recente accumulo di balene indica che un mercato rialzista è all’orizzonte. In effetti, gli scambi di alto livello, incluso Binance, stanno inserendo nuove meme coin su base giornaliera.

Se il mercato rialzista è euforico, le meme coin con un valore molto inferiore a Pepe Unchained hanno visto una crescita da 100 a 1000 volte. Non sorprende quindi che gli esperti definiscano PEPU la prossima criptovaluta 100x.

Tuttavia, il tempo stringe sulla prevendita di Pepe Unchained, lasciando agli investitori esclusi una finestra molto breve per acquistare la meme coin.