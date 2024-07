Pepe Unchained supera i 5 milioni di dollari in prevendita: diventerà più grande di Pepe coin?

Niente può fermare Pepe Unchained ($PEPU): la sua prevendita ha appena raggiunto i 5 milioni di dollari.

Il team sta raccogliendo fondi per costruire la prima blockchain di livello 2 di Ethereum a tema Pepe.

Sarà incentrato sull’iconico meme della rana e fornirà una casa agli appassionati di meme coin.

Scatena il potere del Layer-2 sulle meme coin: Pepe Unchained sta cambiando il gioco

Il settore delle meme coin non sarà più lo stesso.

Un tempo era riservato ai degen che correvano rischi, ma Pepe Unchained piace a tutti.

Cominciamo comprendendo il suo caso d’uso.

Il progetto sta costruendo una blockchain di livello 2 di Ethereum.

Ciò lo rende un’estensione di Ethereum, tranne che con commissioni più basse e velocità fulminee.

Immagina che Solana abbia beneficiato della sicurezza e della decentralizzazione di Ethereum. Questo è fondamentalmente ciò che ottieni con Pepe Unchained.

Non solo, il suo unico obiettivo sono le meme coin. Questo crea una miriade di possibilità.

Immaginate questo: gli sviluppatori potrebbero creare un exchange di futures incentrato sulle meme coin o un’app per prestare e prendere in prestito meme coin.

Pepe Unchained fonde la tecnologia blockchain innovativa con la natura spensierata e popolare delle meme coin.

E continuando con la sua abilità tecnologica, il progetto avrà un bridge Ethereum, un block explorer e un meccanismo di staking.

Lo staking non dovrebbe essere trascurato. Ci sono buone probabilità che i trader possano arricchirsi solo grazie a questa funzionalità.

Mentre Ethereum offre un APY di staking del 7%, Pepe Unchained offre un APY del 381%.

Naturalmente, i premi non rimarranno così alti, ma il potenziale di guadagno è folle in questo momento.

Un investimento di $ 10.000 genererebbe passivamente oltre $ 100 al giorno.

E questo non tiene conto nemmeno dell’apprezzamento del capitale.

I guadagni potrebbero cambiare la vita.

Tenendo questo a mente, esploriamo come il più ampio mercato delle criptovalute potrebbe influenzare il prezzo e le previsioni di $PEPU.

$PEPE esploderà nel contesto della marea crescente delle criptovalute

Non c’è momento migliore per il debutto di un nuovo progetto come Pepe Unchained.

Le criptovalute sono pronte per un altro rally rialzista.

I prezzi delle azioni sono alle stelle, i tassi di interesse stanno per essere abbassati, i minatori di Bitcoin stanno finendo i BTC e sono stati lanciati gli ETF su Ethereum.

Questi sono solo alcuni dei catalizzatori cruciali destinati a scuotere il mercato delle criptovalute.

Possiamo aspettarci grandi aumenti dei prezzi, ma nuovi token come Pepe Unchained potrebbero rivelarsi i maggiori beneficiari.

Corsa contro il tempo: ora è il momento migliore per acquistare Pepe Unchained

Puoi acquistare Pepe Unchained per $ 0,008596, ma questa offerta non durerà a lungo.

Il prezzo di prevendita aumenterà in modo incrementale durante tutta la campagna.

Secondo il suo sito web, il prossimo aumento avverrà tra 18 ore.

Ciò lascia una piccola finestra per garantire il prezzo migliore.

Gli aumenti incrementali dei prezzi sono continuati fin dalla nascita di Pepe Unchained, quindi non c’è da meravigliarsi che i trader abbiano già investito oltre 5 milioni di dollari.

Ma potrebbe essere una goccia nell’oceano rispetto a ciò che verrà.

Pepe Unchained sta attingendo a un mercato di quasi 100 miliardi di dollari.

Secondo i dati CoinGeck, il settore delle meme coin vale 54 miliardi di dollari.

Nel frattempo, il mercato delle crypto Layer-2 vale 19 miliardi di dollari.

Segui Pepe Unchained su X o unisciti al suo canale Telegram per le ultime novità.