Pepe Unchained supera il milione di dollari nella prima settimana di presale: ecco perché questa meme coin potrebbe fare 100x

Le meme coin sono il punto centrale di discussione del settore delle criptovalute nel 2024, ma nessuna ha suscitato più entusiasmo di Pepe.

Ma cosa succede quando combini un token virale come Pepe con un’utilità leader del settore?

Il risultato è Pepe Unchained ($PEPU) – una nuova meme coin con la propria blockchain di livello 2.

È il primo del suo genere e gli investitori ne sono entusiasti.

Il progetto è in fase di prevendita e ha raccolto oltre 1 milione di dollari nella settimana di apertura.

Pepe Unchained sta risolvendo il nodo più spinoso della blockchain

Scalabile, sicuro e decentralizzato. Non potevi averli tutti e tre. Questo fino all’avvento del Layer 2 di Ethereum (L2).

Gli L2 sono una tecnologia rivoluzionaria che mantiene i valori fondamentali della blockchain soddisfacendo al tempo stesso la crescente domanda del settore e i casi d’uso innovativi.

Calcolano le transazioni su una blockchain secondaria e utilizzano la rete principale di Ethereum per il regolamento.

Suo più economico e veloce e ottieni comunque la decentralizzazione e la sicurezza di Ethereum.

Anche se si tratta di una semplificazione eccessiva, il punto è che gli Ethereum L2 stanno risolvendo l’antico trilemma della blockchain.

È stato un enorme vantaggio per Ethereum, con i dati di L2BEAT che hanno dimostrato che il numero di transazioni che si verificano sul livello 2 ha raggiunto oltre 250 al secondo, ovvero oltre 10 volte in più rispetto a gennaio 2023.

Quindi, con la domanda di L2 ai massimi storici, il momento non potrebbe essere migliore per Pepe Unchained per lanciare la propria blockchain incentrata sui meme.

Le meme coin hanno avuto un ruolo importante nel mercato rialzista delle criptovalute.

Secondo CoinGecko il settore ha sovraperformato tutte le altre classi di asset di oltre 4 volte nel primo trimestre del 2024.

Tuttavia, il fronte delle meme coin non ha un livello 2 dedicato.

Ed è qui che entra in gioco Pepe Unchained.

È 100 volte più veloce e molto più economico di Ethereum, e le meme coin sono la sua prima chiamata all’ordine.

Ma se ciò non bastasse, i costi operativi inferiori di Pepe Unchained portano gli utenti a beneficiare del doppio dei premi di staking.

Lo staking è già attivo e offre un enorme APY del 1.400%.

Infatti, man mano che lo staking pool cresce, questi premi diminuiranno gradualmente.

Ciò significa che coloro che cercano di massimizzare il proprio potenziale di guadagno devono agire rapidamente.

C’è un grande fermento attorno a Pepe Unchained, e non c’è da meravigliarsi, considerando la sua tecnologia L2, le ricompense in palio e l’attrazione memetica.

È un caso d’uso che potrebbe Inviare $PEPU ai vertici della celebrità delle meme coin.

Oltre all’insaziabile interesse da parte degli investitori, questa congiuntura entusiasmante ha attirato anche l’attenzione di importanti figure del settore.

Quanto lontano può spingersi Pepe Unchained dopo la prevendita: 10x, 25x, 100x?

Anche se oggi gli investitori possono comprare $PEPU a un tasso fisso, è molto probabile che il suo prezzo possa essere 10x, 25x o addirittura 100x più alto una volta lanciato sugli exchange.

E nonostante la sua fase iniziale, tanti trader hanno valutato il potenziale di Pepe Unchained.

Ma fino a che punto potrà effettivamente spingersi?

Il canale YouTube di 99Bitcoins, che vanta oltre 700.000 iscritti, ha inserito Pepe Unchained in un video di “tre nuove criptovalute con un potenziale 10x”.

Tuttavia, l’analisi ha anche sottolineato che esiste il potenziale per un aumento del $PEPU fino a 100 volte.

Sebbene guadagni di questo calibro siano rari, non sarebbe la prima volta che una meme coin fornisce rendimenti così enormi.

Non solo, ma chi acquista in prevendita ha un vantaggio notevole poiché investe al prezzo più basso con il maggior margine di crescita.

Segui il progetto del token PEPU su X o unisciti al suo canale Telegram così da rimanere aggiornato.