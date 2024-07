Perché Telegram (con l’aiuto delle crypto) può diventare la prima vera app universale

Nel giro di pochi mesi, le mini app basate su Telegram e supportate dalle criptovalute come Notcoin e Hamster Kombat hanno conquistato il mondo. Di recente, uno sviluppatore che sta sviluppando la blockchain che è strettamente allineata con gli sforzi crypto di Telegram ha affermato che l’app di messaggistica potrebbe ben presto supportare versioni crypto-friendly di Uber, Amazon e quasi tutte le altre app in circolazione.

“Questa struttura e questo design della mini app sono solo l’inizio”, ha detto Awesome Doge, pseudonimo di uno dei developer più in vista di The Open Network (TON) e fondatore di TONX, uno studio di venture capital per la rete.

Lo sviluppatore della blockchain preferita di Telegram ritiene che la prima ondata incredibilmente semplice di mini app di Telegram mostri solo una piccola parte del pieno potenziale della tecnologia.

La maggior parte delle mini app di Telegram esistenti, che consentono agli utenti di guadagnare punti convertibili in criptovalute reali tramite airdrop di token, comportano semplicemente la pressione ripetuta di un pulsante (il famoso tap di Hamster Kombat).

Nel corso del prossimo anno o giù di lì, tuttavia, il developer di TON è convinto che le mini app di Telegram diventeranno molto più complesse. Ciò è dovuto a diversi fattori.

Le aziende indipendenti hanno ora visto il potenziale per coinvolgere enormi porzioni della base di utenti attivi di Telegram, che supera i 900 milioni, con le mini app, a cui si può accedere all’interno dell’app del servizio di messaggistica stessa.

Hamster Kombat, ad esempio, ha già superato i 250 milioni di utenti, diventando, secondo le parole del CEO di Telegram Pavel Durov, “il servizio digitale in più rapida crescita al mondo”.

Inoltre, la recente integrazione della stablecoin USDT con TON e Telegram consente ora a tali aziende di offrire beni e servizi digitali senza il timore di dover far fronte alle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute; gli strumenti creati da studi come TONX possono ora aiutare nella creazione di mini app più sofisticate che possono facilitare tali offerte.

Elon Musk ha l’ambizione di trasformare Twitter (alias X) nello stesso tipo di piattaforma all-in. Ma con le sue prime mini app basate su crypto di spicco che hanno già raggiunto centinaia di milioni di utenti, Telegram potrebbe essere molto più avanti nel diventare la risposta del mondo occidentale a WeChat.

Integrando TON e la criptovaluta nativa della rete, Toncoin, con Telegram, l’app ha già superato un ostacolo importante: gli utenti dell’app possono interagire facilmente con complessi software finanziari utili in innumerevoli situazioni.

E come ha dimostrato il successo travolgente di mini app come Notcoin e Hamster Kombat, questi sistemi non solo riescono a gestire carichi di utenti enormi, seppur con occasionali problemi al server, ma sono anche sufficientemente semplici da risultare interessanti anche per gli utenti Telegram di tutti i giorni.