PlayDoge è la migliore crypto presale di giugno 2024 dopo aver raccolto $ 2,5 milioni in pochi giorni

PlayDoge ($PLAY) è una nuova meme coin Play-to-Earn (P2E) attualmente in fase di prevendita.

Con la mascotte di un doge e un gioco a tema Tamagotchi degli anni ’90, PlayDoge ha raccolto 2,5 milioni di dollari in meno di due settimane. Ma non sono solo gli investimenti a sottolineare il successo della prevendita, anche i principali analisti del settore sostengono il progetto.

Floki è cresciuto del 1.000% quest’anno e PlayDoge potrebbe essere il prossimo a farlo

Per coloro che tengono d’occhio il mercato delle meme coin, non è un segreto che Floki sia una delle migliori prospettive.

Con una capitalizzazione di mercato di 3 miliardi di dollari, Floki è cresciuta del 72% questo mese e di oltre il 1.000% quest’anno. In quanto tale, la meme coin ha sovraperformato la maggior parte delle altre valute a grande capitalizzazione, ma c’è ancora spazio per un 7x per raggiungere il leader di mercato, Dogecoin.

Ciò illustra una prospettiva rialzista, ma non è l’unica cosa che suscita scalpore.

Oltre al fascino delle meme coin, il team sta sviluppando un gioco P2E chiamato Valhalla, che ha assicurato a Floki il secondo posto nella classifica dei giochi di CoinMarketCap.

Inoltre, CoinDesk ha recentemente riferito che Floki è la più grande meme coin su BSC e che i recenti aumenti di prezzo della coin nativa di BSC, BNB, hanno amplificato la sua crescita dei prezzi.

L’analista Kaleo ha descritto Floki come una “beta” per BNB, alludendo al fatto che il suo prezzo potrebbe imitare quello di BNB, tranne che con oscillazioni più ampie grazie alla sua capitalizzazione di mercato inferiore.

Nel frattempo, PlayDoge è anche una meme coin P2E nativa di BSC e, poiché è attualmente nelle sue fasi preliminari, potrebbe offrire esposizione beta a Floki.

In altre parole, la crescita di Floki potrebbe portare a guadagni ancora più significativi per $PLAY.

Molti importanti analisti condividono questo sentimento, con il famoso canale YouTube di Crypto News che ipotizza che PlayDoge potrebbe aumentare di 100 volte dopo il suo lancio.

Ma oltre alle condizioni di mercato rialziste, l’avvincente caso d’uso di PlayDoge è un altro fattore che sta attirando l’attenzione degli investitori.

Il gioco P2E di PlayDoge unisce moderno e retrò per attirare un grande pubblico

La versione P2E di PlayDoge del gioco di successo Tamagotchi degli anni ’90 ha provocato grande interesse in tutto il mercato.

Tamagotchi è un dispositivo portatile su cui gli utenti si prendevano cura del loro animale domestico. È diventata un’icona culturale negli anni ’90, vendendo oltre 82 milioni di unità.

Crypto Wire ha soprannominato PlayDoge il “miglior gioco P2E a tema DOGE” e importanti media, tra cui CryptoPotato, WatcherGuru e Bitcoin.com, ne hanno parlato.

Ma cosa sta causando tutto questo clamore?

In definitiva, è il mix tra divertimento, fascino nostalgico e incentivi.

Gli utenti si prendono cura del proprio cane da compagnia a 8 bit, assicurandosi che sia nutrito, riposato e intrattenuto.

Oltre a completare i minigiochi, interagire con i loro animali domestici farà guadagnare loro XP, aiutandoli a scalare la classifica e guadagnando token $PLAY.

Pur creando un fascino nostalgico per coloro che ricordano l’originale Tamagotchi, PlayDoge si rivolge anche agli utenti interessati alla valuta digitale e ai giochi P2E.

Inoltre, il token susciterà anche l’interesse dei trader speculativi che stanno cercando di trarre profitto da una meme coin basata sull’utilità.

Quindi, considerando l’ampio mercato a cui rivolgersi, il futuro sembra luminoso per PlayDoge.

Ma in aggiunta alle prospettive rialziste, i giocatori di PlayDoge devono detenere $PLAY per ricevere premi. Ciò significa che la domanda del token crescerà insieme alla popolarità della piattaforma.

Gli utenti possono scambiare i propri token $PLAY con altre criptovalute, effettuare acquisti in-game o metterli in staking.

Attualmente per gli staker è disponibile un APY del 122% che diminuirà gradualmente man mano che verranno messi in staking più token.

Allo stesso tempo, il prezzo di prevendita di PlayDoge aumenterà nel corso della campagna.

Gli investitori possono attualmente acquistare $PLAY per $ 0,00503, un prezzo destinato ad aumentare quando la prevendita raggiungerà i 2,55 milioni di dollari.

Quindi non perdere l’attuale prezzo basso e i premi con staking elevato. Segui PlayDoge su X o unisciti al suo Telegram per gli ultimi aggiornamenti. Visita il suo sito web su playdoge.io per acquistare e mettere in staking il token.