PlayDoge entra nell'ultimo giorno di presale prima dei listing sugli exchange

La presale di PlayDoge ($PLAY) ha guadagnato altri $ 250.000 nelle ultime 24 ore.

Gli investitori non ne hanno mai abbastanza: la raccolta totale ammonta ora a oltre 6,25 milioni di dollari.

Tuttavia, la prevendita di questa meme coin Play-to-Earn (P2E) terminerà oggi.

Successivamente, $PLAY verrà lanciato sugli exchange e gli investitori in prevendita potranno riscattare i loro token.

PlayDoge: l’animale virtuale ispirato al Tamagotchi che porterai con te nel tuo telefono

Era il 1996 in Giappone quando Aki Maita e Akihiro Yokoi lanciarono un gioco che presto sarebbe diventato virale, Tamagotchi.

Si dice che Yokori abbia avuto l’idea quando ha sentito di un ragazzo che non poteva portare la sua tartaruga in vacanza.

E così la coppia ha deciso di creare un animale domestico virtuale da portare ovunque.

Ha dato vita a una nuova generazione di giochi per animali domestici e la sua stirpe continua ancora oggi.

PlayDoge è l’ultimo ad essere rilasciato. Verrà lanciato su App Store e Google Play Store per consentire un’accessibilità senza soluzione di continuità in tutto il mondo.

Gli utenti si prenderanno cura di un cane da compagnia, assicurandosi che sia nutrito, riposato e intrattenuto.

La sua grafica è piuttosto un aggiornamento rispetto all’originale Tamagotchi, anche se conserva un fascino nostalgico con pixel a 8 bit.

Tuttavia, il motivo principale per cui PlayDoge colpisce nel segno non è l’accessibilità diffusa o il gameplay migliorato: sono le dinamiche P2E del progetto.

Sarà il primo gioco per animali domestici in cui gli utenti verranno pagati per giocare.

Porta PlayDoge in tasca e guadagna token $PLAY gratuiti ovunque ti trovi.

Il concetto sta già attirando l’attenzione, ma potrebbe diventare un affare ancora più grande una volta lanciato ufficialmente il gioco.

Tuttavia, una volta lanciato il gioco, $PLAY diventerà la valuta nativa del gioco.

Solo chi lo possiede può guadagnare premi $PLAY e viene utilizzato anche per puntare ed effettuare acquisti in-game.

Ciò potrebbe creare molta domanda.

Tamagotchi aveva 82 milioni di utenti e milioni di altri giocavano a giochi alternativi per animali domestici come My Talking Tom, Bubbu e Nintendogs.

Ma poiché PlayDoge è il primo a incentivare finanziariamente gli utenti per il loro tempo, ci sono tutte le possibilità che anche milioni di persone si accalchino qui.

Ciò si traduce in un enorme potenziale di prezzo.

In prospettiva, Shiba Inu ha 1,4 milioni di possessori e una capitalizzazione di mercato di 9 miliardi di dollari.

Se Elon Musk andasse alla Casa Bianca, esploderanno Dogecoin e progetti come PlayDoge?

Non si tratta solo di un’utilità calcolata dietro l’aumento dell’interesse per PlayDoge.

C’è anche un grande fascino delle meme coin.

PlayDoge sostituisce gli animali domestici Tamagotchi originali con cani da compagnia.

Per anni, i fan delle meme coin hanno creato comunità e investito miliardi in simpatici token per cani.

Ma per la prima volta potranno interagire con questi animali domestici tramite catena.

PlayDoge è una nuova aggiunta tanto necessaria all’universo Dogecoin.

E in questo momento Dogecoin è al centro di un’agenda ad alto rischio.

Donald Trump ha appena detto che assumerà Elon Musk per un ruolo alla Casa Bianca se diventerà presidente.

Musk ha risposto con un meme Dogecoin.

Ciò riflette quanto folli potrebbero essere i prossimi 12 mesi per le criptovalute.

I tagli dei tassi di interesse sono in arrivo e tutti pensano che il prossimo mercato rialzista sia alle porte.

In momenti come questi, Dogecoin e meme coin come PlayDoge possono davvero prosperare.

E questo per non parlare di cosa potrebbe accadere se Elon eliminasse Dogecoin dalla Casa Bianca.

Anche se Dogecoin sembra brillante, i nuovi arrivati ​​nel settore come PlayDoge potrebbero sovraperformare la meme coin OG. La sua capitalizzazione di mercato notevolmente inferiore e l’utilità P2E aiutano sicuramente.