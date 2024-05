PlayDoge parte con il botto in prevendita: Tamagotchi e blockchain approdano su smartphone

Mentre la classe di asset delle meme coin continua a guadagnare notorietà sulla scena mondiale, la linea di criptovalute a tema Doge cresce di giorno in giorno, e l’attenzione di tutti i trader italiani è rivolta adesso ad nuova crypto lanciata di recente. Stiamo parlando di PlayDoge ($PLAY), un nuovo token Play-to-Earn (P2E).

Il progetto ha avuto un inizio eccezionale dopo il lancio di ieri, raccogliendo subito oltre $ 200.000 nelle prime ore di presale.

PlayDoge potrebbe essere la crypto leader su Binance Smart Chain

PlayDoge potrebbe diventare la principale meme coin dell’ecosistema BSC.

Durante l’ultimo ciclo di mercato, SafeMoon Inu è stato lanciato su Binance Smart Chain e ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di diversi miliardi.

Avanzando rapidamente fino ad oggi, il mercato delle meme coin della rete rimane ampiamente aperto, offrendo a PlayDoge un’opportunità redditizia di essere al centro della scena.

Esemplificando questo vasto potenziale, DeFiLlama dati mostra che BSC vanta attualmente un TVL di 6,75 miliardi di dollari, la terza più grande di tutte le blockchain.

Ciò significa che ci sono abbondanti quantità di liquidità depositate sulla catena che potrebbero essere distribuite in una nuova meme coin.

Si sta inoltre diffondendo la voce secondo cui il team di PlayDoge abbia collegamenti interni con Binance, rafforzando la probabilità di una quotazione sull’exchange di primo livello.

Ma questi non sono gli unici fattori che attirano l’attenzione su PlayDoge.

Un gioco P2E che cattura l’essenza della cultura dei meme

PlayDoge è un gioco P2E basato su dispositivi mobili che trasforma l’amato personaggio del Doge in un animale domestico virtuale in stile Tamagotchi alimentato dal token $PLAY.

Per coloro che non lo sanno, un Tamagotchi è un piccolo dispositivo di gioco portatile in cui ti prendi cura di un animale domestico Tamagotchi digitale.

È stato lanciato nel 1996 ed è diventato rapidamente un’icona culturale, vendendo oltre 82 milioni di unità.

PlayDoge racchiude in sé lo zeitgeist degli anni ’90, offrendo un fascino nostalgico a coloro che ricordano il gioco e placando anche i nuovi giocatori interessati alla valuta digitale e ai giochi P2E.

In effetti, il suo gioco a tema anni ’90 è in linea con lo spirito rilassato delle meme coin, che spesso preferisce la cultura di base innovazione contemporanea.

Ma con l’utilità integrata nell’ecosistema, PlayDoge è molto più della normale meme coin.

Le meme coin prosperano, ma l’utilità cambia le regole del gioco

Nuovi dati mostrano che ogni giorno vengono create oltre 20.000 nuove criptovalute, molte delle quali sono meme coin.

Detto questo, quanto sarà facile trovare il prossimo Pepe o Dogecoin?

La risposta è che è quasi impossibile. Tuttavia, trovare il prossimo Shiba Inu o Floki (una meme coin basata sull’utilità) potrebbe essere molto più semplice.

Questo perché i trader possono valutare la “memeabilità” del progetto considerando anche le metriche fondamentali tradizionali come casi d’uso e tokenomics.

Concentrarsi sulle meme coin basate sull’utilità aiuta anche a filtrare un gran numero di progetti appena lanciati che finiscono per essere dei pull pull, lasciando una selezione più raffinata di criptovalute con un reale potenziale di crescita.

Nel caso di PlayDoge, il suo nuovo caso d’uso P2E, insieme al suo caloroso lancio in prevendita, suggerisce che potrebbe essere la prossima grande meme coin di utilità dopo Floki e Shiba Inu.

Vale anche la pena notare che entrambe queste criptovalute hanno avuto performance migliori ultimamente.

Floki è attualmente la meme coin tra le prime otto con le migliori prestazioni, in crescita del 34% questa settimana.

Nel frattempo, quest’anno Shiba Inu ha decisamente sovraperformato il leader di mercato Dogecoin, in rialzo del 198%, mentre Dogecoin è in rialzo del 122%.

PlayDoge rimane nel giorno di prevendita di apertura, consentendo agli investitori di acquistare al prezzo più basso di sempre di $ 0,00501.

Tuttavia, il prezzo è destinato ad aumentare durante l’ICO e il prossimo aumento avverrà tra quattro giorni o quando il rilancio totale raggiungerà 1,3 milioni di dollari.

Segui il progetto PlayDoge su X o unisciti al suo canale Telegram per rimanere aggiornato. In alternativa, visita il suo sito Web per i token PLAY.