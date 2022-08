PlayStation 5, da oggi costa di più: ufficiale l'aumento di prezzo immediato

“Il contesto economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo ad alti tassi di inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato (RRP) di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina ( LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti”.

Con questo messaggio rilasciato sul blog ufficiale di PlayStation, Jim Ryan, President & CEO di Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente l’aumento dei prezzi per l’Ammiraglia di casa Sony.

PlayStation 5, il prezzo aumenta anche in Europa

Secondo quanto riportato da Ryan, dunque, questo aumento di prezzo di PlayStation 5 deciso da Sony è dovuto a una necessità, dato l’attuale contesto economico globale e il suo impatto sull’attività di SIE.

Di certo però, la notizia risulta come una mazzata per tutti quelli appassionati che già fanno fatica a trovare una copia da acquistare e che ora, nel caso ci riuscissero, dovranno fare i conti con un incremento del costo delle console che di certo non li aiuta. I nuovi prezzi consigliati al pubblico entrano in vigore immediatamente salvo diverse informazioni: