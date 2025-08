PlayStation 6, prestazioni triplicate e prezzo invariato: tutte le novità sui leak

Il mondo dei videogiochi si prepara a una nuova rivoluzione tecnologica: secondo le ultime indiscrezioni, la futura PlayStation 6 potrebbe rappresentare il salto generazionale più impressionante mai visto nella storia delle console domestiche. Le voci circolate nelle ultime ore, provenienti da una presentazione AMD riservata a Sony e rivelate dallo youtuber Moore’s Law is Dead, parlano di una macchina che promette prestazioni triplicate rispetto all’attuale generazione, mantenendo però un prezzo invariato di 499 dollari al lancio.

Al centro delle anticipazioni ci sono le specifiche tecniche della nuova ammiraglia nipponica, che sembrano voler ridefinire gli standard di potenza e innovazione nel settore. La PS6 sarebbe infatti basata su una piattaforma hardware sviluppata da AMD, equipaggiata con un processore dotato di otto core Zen 6, la nuova architettura destinata a diventare il punto di riferimento per le performance di calcolo nei prossimi anni. A completare il quadro, si parla di una GPU con 40-48 compute unit RDNA 5 capaci di raggiungere frequenze operative intorno ai 3 GHz, garantendo così un’esperienza di gioco senza precedenti.

Particolare attenzione è stata posta all’implementazione della memoria, con l’adozione della nuovissima tecnologia GDDR7 su un bus da 160-192 bit. Questa scelta tecnica consentirebbe un incremento sostanziale della larghezza di banda, offrendo agli sviluppatori la possibilità di realizzare titoli next-gen sempre più complessi e visivamente spettacolari. La gestione della memoria rappresenta infatti uno degli elementi chiave per sfruttare appieno le potenzialità del ray tracing avanzato, altra caratteristica distintiva della futura console.

Non meno rilevante è l’attenzione che Sony avrebbe riservato al tema della sostenibilità ambientale. Secondo le informazioni trapelate, la scheda madre della PlayStation 6 sarebbe progettata per mantenere i consumi intorno ai 160 watt, in linea con le nuove esigenze di efficienza energetica e con la crescente sensibilità verso le tematiche ecologiche che coinvolgono anche l’industria dell’elettronica di consumo.

Un altro aspetto che farà certamente felici milioni di utenti riguarda la retrocompatibilità. Le fonti parlano infatti di una compatibilità totale con i giochi per PS4 e PS5, permettendo ai giocatori di continuare a utilizzare la propria libreria digitale senza dover rinunciare agli investimenti fatti negli anni. Una scelta strategica che rafforza ulteriormente la posizione di Sony nel mercato, consolidando la fedeltà degli utenti e garantendo una transizione senza traumi verso la nuova generazione.

Sul fronte delle tempistiche, le indiscrezioni suggeriscono che la produzione della PS6 dovrebbe partire nella seconda metà del 2027, con una commercializzazione prevista tra la fine dello stesso anno e l’inizio del 2028. Questo calendario consentirebbe a Sony di mantenere un vantaggio competitivo, presentando una console all’avanguardia in un momento chiave per il mercato globale.

Parallelamente allo sviluppo della nuova console domestica, Sony starebbe lavorando anche a un’inedita console portatile, attualmente conosciuta con il nome in codice Robin Plus. Secondo le anticipazioni, questo dispositivo sarebbe dotato di quattro core Zen 6C e di una GPU con 12-20 compute unit RDNA 5, il tutto racchiuso in un envelope termico di soli 15 watt. La Robin Plus offrirebbe circa la metà della potenza di rasterizzazione della PS5, ma con caratteristiche premium come touchscreen, feedback aptico di ultima generazione e doppio microfono, il tutto a un prezzo compreso tra 400 e 500 dollari.

Va sottolineato che, sebbene queste informazioni abbiano già scatenato l’entusiasmo degli appassionati, si tratta di dettagli non ufficiali e soggetti a possibili variazioni nel corso dello sviluppo. Tuttavia, se confermate, le specifiche della PlayStation 6 e della Robin Plus potrebbero davvero ridefinire il concetto di intrattenimento videoludico, ponendo ancora una volta Sony al centro dell’innovazione tecnologica mondiale.