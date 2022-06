PlayStation Plus: c'è God of War tra i giochi gratis di Giugno 2022

Sony ha svelato la lista dei giochi del PlayStation Plus che verranno resi disponibili per tutti gli abbonati al servizio, i quali potranno quindi riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta. Tra l’altro se volete potete affidarvi a Eneba per acquistare a prezzo conveniente una ricarica PlyStation Store per i vostri acquisti o abbonamenti. Ad ogni modo, ecco i titoli gratis del PS Plus di giugno 2022 già disponibili sul PlayStation Store.

God of War (PS4)

Il primo della lista non ha bisogno di presentazioni, visto che lo conoscono anche su Marte: si tratta di God of War, il gioco dell’anno per il 2018 e il capitolo che ha segnato un grande rilancio per la serie. Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell’Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni. È in questo mondo ostile e spietato che dovrà combattere per la sopravvivenza e insegnare a suo figlio non solo a fare lo stesso, ma anche a evitare di ripetere gli stessi errori fatali del Fantasma di Sparta.

Naruto to Boruto Shinobi Striker (PS4)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker è un action game multiplayer online incentrato sulla celebre serie di Masashi Kishimoto. Tre modalità di gioco: Flag Battle: i giocatori dovranno sottrarre le bandiere dal territorio nemico e portarle nella propria area. Base Battle: l’obiettivo di questa modalità è di guadagnare punti mantenendo il controllo di almeno 2 su 3 aree con barriere. Combat Battle: coopera con i tuoi compagni di squadra per sconfiggere più avversari Ninja possibile, in una battaglia all’ultimo sangue.

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 e PS5)

Nickelodeon All-Star Brawl è un picchiaduro a incontri abbastanza simile a Super Smash Bros. Con un potente cast di eroi dell’universo di Nickelodeon, affronta tutte le star di SpongeBob Squarepants, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, The Wild Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats e molti altri per determinare il dominio definitivo dell’animazione. Con set di mosse e attacchi unici ispirati alle loro personalità, ogni personaggio ha uno stile di gioco unico che consente un’azione infinita.

PlayStation Plus, ecco i pacchetti di abbonamento

Da questo mese PlayStation Plus si unirà a PlayStation Now. In vista del lancio del nuovo servizio avverrà quindi il passaggio degli account degli abbonati a partire dal 22 giugno. Il nuovo PlayStation Plus offrirà tre piani di abbonamento tra cui scegliere, con numerosi vantaggi e raccolte di giochi con centinaia di titoli recenti e di grandi classici da scoprire. Paga un mese alla volta, risparmia con un abbonamento trimestrale o scegli un abbonamento annuale per ottenere la tariffa più conveniente. Nel dettaglio:

Essential

Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio: Due giochi scaricabili al mese. Sconti esclusivi. Archiviazione nel cloud per i giochi salvati. Accesso al multigiocatore online.

attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio: Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus.

Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus, ovvero €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all'anno.

Extra

Offre tutti i vantaggi del livello Essential.

In più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare.

Prezzo: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all'anno.

Premium

Offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra.

Un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP. In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cui: Giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud.

Offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now. I clienti possono giocare in streaming utilizzando le console PS4 e PS5 e il PC.

In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli.

Prezzo: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno.

In alcuni mercati in cui non è presente il Cloud (e quindi il PlayStation Now) è disponibile il piano PlayStation Plus Deluxe, che ha un prezzo inferiore rispetto al livello Premium e darà accesso a un catalogo di grandi classici delle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP da scaricare e giocare, oltre a versioni di prova dei giochi a tempo limitato. Sono inclusi anche i vantaggi dei livelli Essential ed Extra.