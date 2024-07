Poche ore alla fine della prevendita di eTukTuk mentre gli analisti prevedono che il nuovo token P2E salirà a 10X

eTukTuk, un nuovo entusiasmante progetto P2E, è entrato nelle ultime 24 ore della sua fase di prevendita.

Il team aveva già fatto una mossa straordinaria questa settimana poiché il progetto ha bruciato il 30% della sua fornitura totale di token pochi giorni prima della fine della prevendita dei token $TUK.

Ora, con meno di 3 giorni rimanenti per comprare $TUK prima che raggiunga gli exchange, gli investitori si stanno affrettando per entrare in questo progetto audace e vivace. La prevendita di eTukTuk ha raccolto più di 3,5 milioni di dollari e offre la sua scorta finale di token di prevendita a un prezzo fisso di 0,0345 dollari.

Il burning dei token $TUK prepara la scena per il listing su Uniswap

La squadra del progetto di eTukTuk questa settimana ha completato il burning di 600 milioni di token, che rappresentano il 30% della fornitura totale di $TUK. Il team ha anche lasciato intendere che potrebbero verificarsi ulteriori fasi di burn, il che potrebbe avere un enorme impatto sul prezzo di $TUK dopo i listing.

La mossa è stata una sorpresa per gli investitori esistenti di $TUK, che si aspettavano miglioramenti del progetto senza preavviso da eTukTuk ma non avevano sentito alcuna voce su un token burn. Ora ci sono 1,4 miliardi di token $TUK negoziabili che entrano nella quotazione di scambio iniziale del progetto.

eTukTuk ha annunciato l’intenzione di quotare il token per primo su Uniswap, il più grande scambio di Ethereum e sede di oltre 2 miliardi di dollari di volume di scambi al giorno. È un’altra mossa di potere per eTukTuk poiché la quotazione su Uniswap metterà $TUK davanti ai 32.000 wallet attivi giornalieri dell’exchange.

La quotazione di Uniswap dovrebbe avvenire domani 16 luglio e potrebbe essere uno dei drop più grandi dell’anno.

Inoltre, il successo su Uniswap potrebbe aprire la strada alla quotazione di $TUK sugli exchange centralizzati. Al momento nessuno sa quale CEX potrebbe listare per primo $TUK, ma piattaforme come MEXC e Gate.io si sono affrettate a listare criptovalute emergenti come eTukTuk nell’attuale ciclo rialzista.

Il gioco Crazy TukTuk Taxi offre enormi premi

eTukTuk sta entrando nel mercato nel momento perfetto, lanciando un gioco di criptovaluta play-to-earn chiamato Crazy TukTuk Taxi proprio quando i crypto games sono in aumento. Token come Notcoin hanno dimostrato che l’appetito per i giochi “P2E” è praticamente insaziabile, e questo settore del mercato delle criptovalute punta verso l’alto e verso destra da mesi.

In Crazy TukTuk Taxi, i giocatori guadagnano token $TUK mentre sfrecciano per le strade dello Sri Lanka, lavorando duramente per far salire i passeggeri e lasciarli in tempo mentre si muovono nel traffico. Più i giocatori guidano velocemente, più guadagnano.

Inoltre, Crazy TukTuk Taxi offre ai giocatori la possibilità di personalizzare le proprie corse, sbloccare nuove posizioni di gioco e raggiungere nuovi livelli per guadagni più alti. Il gioco è completamente ottimizzato per i dispositivi mobili, garantendo che eTukTuk sia pronto a catturare il flusso di nuovi giocatori di criptovalute play-to-earn.

Gli analisti prevedono un guadagno da 10x poiché $TUK offre uno staking APY dell’80%

Gli analisti sono stati entusiasti su eTukTuk da quando il progetto ha lanciato la sua prevendita, e molti eminenti trader stanno gridando al potenziale del token $TUK dopo il token burn.

Sebbene il token burn sia una nuova ragione per cui gli analisti sono entusiasti di $TUK, da tempo hanno indicato le generose ricompense di staking di eTukTuk come motivo per entrare in questo token. Anche in questa fase avanzata della prevendita, gli investitori di $TUK possono puntare i propri token e guadagnare l’80% di APY.