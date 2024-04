Polaroid Now Gen 2, scatti vintage con sconto nuovissimo! MENO 32 PER CENTO!

Nonostante ormai le macchine fotografiche siano ormai relegate ad un ambito professionale o per amatori, con gli smartphone che ormai da anni fanno le veci (mille volte meglio potremmo dire!) delle compatte, una cosa è rimasta irresistibile, oggi come 40 o 50 anni fa. Il fascino dello scatto punta e clicca e soprattutto della stampa istantanea! Stiamo ovviamente parlando della Polaroid Now Gen 2, piccola, compatta e stilosissima, che oggi possiamo comprare con uno sconto top MENO 32%, col prezzo di listino che crolla da 130 euro a 88 euro! Super sconto, super offerta, super occasione per portarsi a casa un’iconica macchina fotografica!

Scatta e stampa

Lo stile iconico di Polaroid Now Gen 2 è rimasto invariato, con un corpo compatto e leggero che la rende comoda da trasportare ovunque. La scocca resistente contribuisce a proteggere la fotocamera dagli urti e dalle cadute accidentali, visto l’uso giocoso che se ne può fare.

Diffidate dalle imitazioni, la vera Polaroid è questa, con miglioramenti e aggiornamenti continui anno dopo anno, il tutto all’insegna della grande facilità e soprattutto grande divertimento d’utilizzo!

Grazie al suo obiettivo di alta qualità e al sensore avanzato, Polaroid Now Gen 2 cattura dettagli nitidi e colori accesi come da tradizione Polaroid. Inoltre, la nuova tecnologia di autofocus garantisce che ogni scatto sia preciso e ben definito. Ci sono poi anche delle nuove modalità di scatto, per andare oltre la semplice foto ricordo. come la doppia esposizione, per creare composizioni fantasiose e artistiche, e la modalità ritratto che aggiusta automaticamente il fuoco per ottenere selfie nitidi e ben illuminati.

Da ultimo Polaroid Now Gen 2 è dotata di un’autonomia della batteria migliorata, che consente di scattare un maggior numero di fotografie senza doversi preoccupare della ricarica frequente.

Polaroid Now Gen 2: MENO 32%, col prezzo di listino che crolla da 130 euro a 88 euro! Occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.