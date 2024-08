Popcat le meme coin principali mentre Shiba Shootout si avvicina al traguardo di 1 milione di dollari

Le meme coin stanno rimbalzando in alto e Popcat (POPCAT) è la migliore di tutte. Questo token a tema gatto ha sorpreso tutti, risalendo al livello di $ 0,579. Nel frattempo, anche Shiba Shootout (SHIBASHOOT) sta andando bene nella sua prevendita e si sta rapidamente avvicinando al traguardo di $ 1 milione.

Popcat in cima alla classifica di CoinMarketCap con un rally del 123%

Popcat sta vivendo un momento molto positivo. Attualmente è in cima alla classifica dei guadagni di CoinMarketCap, registrando un rialzo del 123% rispetto al minimo di lunedì, cancellando completamente le perdite del weekend.

Anche gli analisti tecnici stanno osservando POPCAT mentre si avvicina a un livello chiave. Attualmente sta testando l’EMA a 50 giorni, che è un indicatore della tendenza a medio termine.

Storicamente, quando POPCAT ha superato questo livello, ha spesso segnato l’inizio di un’altra fase rialzista. Se POPCAT riesce a superare questo livello di resistenza dinamica, il prossimo obiettivo potrebbe essere il massimo del 27 luglio di $ 0,95.

Naturalmente, un break del genere non è garantito. Un rifiuto dell’EMA a 50 giorni potrebbe anche vedere POPCAT stabilizzarsi in un periodo di trading laterale mentre consolida i guadagni di questa settimana.

Indipendentemente da cosa accadrà dopo, gli investitori sono eccitati per la recente crescita. E l’eccitazione non si limita solo a POPCAT.

Il settore delle meme coin guadagna terreno mentre la capitalizzazione di mercato torna a superare i 38 miliardi di dollari

L’intero settore delle meme coin è tornato in positivo, rispecchiando la ripresa che stiamo vedendo nel mercato delle criptovalute. La capitalizzazione di mercato totale del settore è tornata sopra i 38 miliardi di $, con 5,5 miliardi di $ di volume di trading spot solo nelle ultime 24 ore.

Quasi tutte le principali meme coin stanno registrando guadagni in questo momento. WIF ha avuto una performance particolarmente forte, balzando del 26% solo nell’ultimo giorno ma ci sono solo una manciata di eccezioni a questo rialzo, con coin come PEPECOIN e TRUMP che hanno registrato cali minori.

Questo rialzo delle meme coin sembra legato a un cambiamento nel sentiment del mercato.

C’è un crescente ottimismo sul fatto che la Fed potrebbe abbassare i tassi di interesse dello 0,5% a settembre. I tassi più bassi tendono a favorire asset “più rischiosi” come le criptovalute, poiché gli investitori cercano rendimenti migliori al di fuori degli investimenti tradizionali.

Quindi, questo potenziale taglio dei tassi potrebbe tradursi in un’ondata di domanda di meme coin. Inoltre, BTC è tornato sopra i $ 57.000, un aumento del 15% rispetto a lunedì.

Il gioco Wild West P2E Shiba Shootout diventa virale e si avvicina al traguardo di 1 milione di dollari

L’entusiasmo per le meme coin avvantaggia anche nuovi progetti come Shiba Shootout (SHIBASHOOT) che ha già raccolto $ 880.000 nella sua prevendita. Con i token SHIBASHOOT attualmente quotati a $ 0,0198, la prevendita è sulla buona strada per raggiungere presto il traguardo di $ 1 milione.

Il progetto attinge alla popolarità delle meme coin a tema cane, ma con una svolta: è anche un gioco P2E ambientato nel selvaggio West. I giocatori possono esplorare Shiba Gulch, partecipare a scontri e guadagnare token SHIBASHOOT.

L’ecosistema Shiba Shootout ha personaggi esilaranti come Marshal Shiba e gli Shiba Sharpshooters. Ha anche funzionalità come “Posse Rewards” per i referral e “Campfire Stories” per la creazione della community.

C’è persino un protocollo “Cactus Staking” che offre rendimenti annuali del 1.085%. Secondo il whitepaper di Shiba Shootout, il team prevede di listare SHIBASHOOT su DEX (e potenzialmente CEX) entro la fine dell’anno.

Successivamente, verrà rilasciata la versione completa del gioco Shiba Sharpshooter.

Quindi, con il mercato in crescita, progetti come Shiba Shootout stanno ricevendo una spinta considerevole. Se riuscirà a mantenere questo ritmo fino al lancio è un mistero, ma per ora, Shiba Shootout sta sicuramente catturando l’attenzione degli investitori di meme coin.