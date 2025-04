Porta a casa lo smartphone di ultima generazione OPPO A40 con una spesa MINIMA

Ecco un dispositivo che combina prestazioni eccellenti e un prezzo accessibile: l’OPPO A40, in offerta a soli 139,99€ invece di 179,99€ grazie ad uno sconto conveniente del 22%. Un’occasione imperdibile per chi cerca un prodotto completo senza rinunciare alla qualità.

Un display che sorprende

Con un ampio schermo LCD HD+ da 6,67 pollici e un refresh rate di 90Hz, l’OPPO A40 offre un’esperienza visiva fluida e piacevole. Perfetto per la navigazione quotidiana e per goderti i tuoi contenuti preferiti senza affaticare gli occhi, grazie alla protezione visiva integrata.

Il comparto fotografico non delude: una fotocamera principale AI da 50MP e modalità creative come Panorama, Macro e Notte permettono di catturare ogni dettaglio. Inoltre, la funzione Video Doppia Vista ti consente di registrare contemporaneamente con entrambe le fotocamere, una chicca ideale per i content creator.

Potenza e memoria senza compromessi

Le prestazioni sono garantite da 12GB di RAM, di cui 6 virtuali, e 128GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB. Che tu sia un appassionato di fotografia o un utente che ama scaricare app e contenuti, questo dispositivo ha tutto lo spazio di cui hai bisogno.

La batteria da 5100mAh è un altro punto di forza, assicurando un’autonomia prolungata. E quando hai bisogno di una ricarica veloce, la tecnologia SUPERVOOC da 45W ti consente di tornare operativo in pochissimo tempo.

Con un peso di soli 186 grammi e una finitura elegante in Sparkle Black, l’OPPO A40 è un piacere da tenere in mano. La certificazione IP54 lo rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua, garantendo una maggiore durata e praticità nell’uso quotidiano.

Se stai cercando un dispositivo che unisca prestazioni avanzate e un prezzo competitivo, questa è l’occasione giusta per te. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e porta a casa l’OPPO A40 a soli 139,99€ grazie ad uno sconto conveniente del 22%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.