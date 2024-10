Power Bank ultra leggero a soli 13€: con lo sconto dell'86% è praticamente regalato

Ecco per te una fonte di energia da portare sempre con sé per non rischiare di rimanere con lo smartphone a terra! Si tratta del Power Bank Dbasne, al momento disponibile su Amazon a soli 13 euro con un mega sconto dell’86%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Power Bank Dbasne: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Power Bank Dbasne ha una capacità della batteria enorme di 10000mAh, quindi può offrire un’autonomia estesissima di 2-3 giorni, risultando ideale per viaggi, gite fuori porta, attività all’aperto e così via.

Il dispositivo è dotato di una potente uscita 15W, così da consentire una ricarica rapidissma per tutti i gadget tech tanto che, ad esempio, il tuo telefono può essere caricato dallo 0% al 60% in soli 30 minuti. Inoltre pesa solo 240 grammi con uno spessore minimo di 16 mm: in questo modo potrai inserirlo facilmente in tasca o in borsa e portarlo ovunque nella massima comodità.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche grazie alla visualizzazione precisa della percentuale di ricarica da 0 a 100%. Il display a LED ti consente di monitorare in modo intelligente la potenza disponibile e lo stato di carica, garantendoti sempre un’indicazione accurata dell’autonomia rimanente.

Allo stesso tempo, la compatibilità è universale ed infatti il caricatore può essere sfruttato anche per dare carica ai dispositivi più piccoli come AirPods, Smart Watch/braccialetto, cuffie/altoparlanti Bluetooth e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.