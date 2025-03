Prendi al volo Xiaomi Smart Band 9 a soli 30,99€: è minimo storico

GRazie alle Offerte di Primavera Amazon adesso c’è la Xiaomi Smart Band 9 a un prezzo imperdibile: solo 30,99 euro, con uno sconto eccezionale rispetto al prezzo di listino di 39,99 euro (-23%). Questo activity tracker combina eleganza, tecnologia avanzata e un prezzo accessibile, ed è la scelta ideale per chi desidera migliorare il proprio benessere senza spendere una fortuna.

Monitoraggio completo della salute

La Xiaomi Smart Band 9 si distingue per il suo design moderno e funzionale. Il telaio in lega di alluminio, disponibile in colorazioni come Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose e Arctic Blue, conferisce al dispositivo un tocco di classe. Inoltre, la possibilità di personalizzare il cinturino consente di adattare la smartband a qualsiasi stile o occasione.

La Xiaomi Smart Band 9 è un vero e proprio alleato per il tuo benessere quotidiano. Tra le funzionalità principali troviamo:

Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca , per tenere sotto controllo il cuore in ogni momento.

, per tenere sotto controllo il cuore in ogni momento. Misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) , ideale per chi pratica sport o desidera monitorare la propria salute generale.

, ideale per chi pratica sport o desidera monitorare la propria salute generale. Analisi dello stress con esercizi di respirazione guidati, per affrontare le giornate più impegnative.

Tracciamento del ciclo mestruale e della salute femminile, un supporto utile e discreto.

Il cuore di questa smartband è il display AMOLED da 1,62 pollici, che offre una luminosità massima di 1.200 nit. Grazie al sensore di luminosità adattiva, il display rimane perfettamente leggibile in ogni condizione di luce, ottimizzando al contempo il consumo energetico. Un dettaglio che non solo migliora l’esperienza visiva, ma prolunga anche la durata della batteria.

Con oltre 150 modalità sportive disponibili, questa smartband è ideale per ogni tipo di attività fisica. Gli algoritmi avanzati analizzano parametri come il VO2 Max, i tempi di recupero e il carico di allenamento, fornendo informazioni preziose per migliorare le performance. Inoltre, la certificazione di impermeabilità 5ATM permette di utilizzarla anche durante le attività acquatiche.

Nonostante la ricchezza di funzionalità, la Xiaomi Smart Band 9 garantisce un’autonomia fino a 21 giorni con una sola carica. Con un peso di soli 27 grammi e dimensioni compatte, è così comoda che dimenticherai di indossarla. La confezione include tutto il necessario: smartband, cavo di ricarica e manuale di istruzioni.

Xiaomi Smart Band 9 a soli 30,99€

Xiaomi Smart Band 9 è un compagno affidabile per il tuo benessere e il tuo stile di vita. Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon: con soli 30,99 euro, puoi portare a casa un prodotto che unisce tecnologia avanzata, design accattivante e un prezzo straordinariamente conveniente con un risparmio del 23%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.