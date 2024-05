Presidenziali USA e criptovalute: Elon Musk smentisce ogni contatto con Donald Trump

Elon Musk si è rivolto a X (già Twitter) per smentire le notizie secondo cui avrebbe parlato di criptovalute con Donald Trump, il principale candidato per la nomina presidenziale repubblicana del 2024.

“Sono abbastanza sicuro di non aver mai discusso di criptovalute con Trump, anche se in generale sono favorevole a cose che spostano il potere dal governo al popolo, cosa che le criptovalute possono fare”, ha scritto Musk in un post su X.

Il CEO di Tesla ha risposto ad un rumors di Bloomberg secondo cui Musk avrebbe fornito consulenza a Trump su questioni relative alle criptovalute, una prospettiva che ha suscitato un notevole interesse. Il rapporto discute anche la possibilità che Musk parli alla prossima Convention Nazionale Repubblicana insieme a Trump.

