Previsione dei prezzi di Brett e una nuova meme coin su Base da tenere d'occhio

L’ampia ripresa delle altcoin oggi mostra ancora una volta il potenziale di rialzo delle meme coin Base. Il token meme più importante della chain, Brett, ha ribaltato la meme coin di Solana, Bonk, in termini di capitalizzazione di mercato, secondo quanto riportato dai dati di CoinMarketCap.

La capitalizzazione di mercato di Brett è attualmente pari a poco meno di 1,5 miliardi di dollari dopo che mercoledì la meme coin ha registrato un rally vicino al 21%.

Non sorprende che la sua forza abbia innescato una crescita elevata in altre meme coin Base, con i token Degen e Basenji in rialzo rispettivamente di oltre il 30% e il 90%. Anche un nuovo token di prevendita, Base Dawgz, ha raccolto quasi 2 milioni di dollari nella sua ICO e sta facendo paragoni con Brett.

Previsione del prezzo di Brett: quanto in alto può andare?

Nonostante il rally esplosivo, gli esperti concordano sul fatto che Brett non è affatto vicino al massimo. Pertanto, la meme coin ha un valore inferiore del 23% al suo precedente massimo storico di 0,193 dollari.

Inoltre, sta ricevendo un enorme impulso da diversi exchange di criptovalute di livello 1 che si affrettano a listare la meme coin sulle loro piattaforme.

Nell’arco di 24 ore, sia Kraken che Woo hanno quotato i contratti BRETT sulla loro piattaforma, mentre quest’ultimo ha anche lanciato la meme coin sul suo mercato spot.

Dato il suo status di token meme di Base, gli esperti ritengono che altri exchange di criptovalute come OKX, Binance e Coinbase potrebbero presto unirsi.

Alcuni analisti vedono anche BRETT come un derivato di Pepe, considerando che entrambi i personaggi affondano le loro radici nei popolari fumetti Boy’s Club di Matt Furie. In effetti, i due token mostrano una correlazione significativa.

Considerando che Pepe è pronto a spingersi verso nuovi massimi a luglio, non sarebbe una sorpresa se anche Brett raggiungesse il traguardo di $ 0,20 entro il prossimo mese.

Perché le meme coin di Base stanno salendo alle stelle?

Un recente rapporto di CryptoSlate prevede che le meme coin su Base potrebbero sovraperformare le loro controparti Solana. La proiezione sembra ora realizzarsi, con Brett che lancia Bonk.

In effetti, gli investitori rialzisti di Brett credono che Bonk sia solo il primo domino a cadere, con Dogwifhat e Floki ad essere i prossimi.

La chain Base presenta alcuni degli stessi punti di forza unici di Solana, tra cui commissioni di negoziazione basse ed elevata scalabilità. Essendo Base un’impresa Layer-2 di Coinbase – il più grande exchange negli Stati Uniti con quasi 140 milioni di utenti – i suoi token potrebbero benissimo vedere una maggiore consapevolezza e un’adozione mainstream.

Inoltre, i trader hanno rapidamente identificato che Base è ancora nelle sue fasi nascenti, mentre altri ecosistemi tra cui Ethereum e Solana sono ora saturi di meme coin pump-and-dump.

Ad esempio, solo le meme coin 3 Base hanno una valutazione superiore a 100 milioni di dollari, con Brett che è l’unico token con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari. Di conseguenza, Brett e altre nuove meme coin su Base hanno il potenziale per sovraperformare il resto del settore dei token meme nella prossima fase del mercato rialzista.

Base Dawgz sarà la prossima meme coin ad esplodere?

Come accennato in precedenza, la nuova meme coin Base Dawgz sta rapidamente facendo paragoni con Brett, a causa della sua forte domanda iniziale e dei solidi fondamentali.

Ad esempio, DAWGZ ha già chiuso a 2 miliardi di dollari la sua ICO in poco più di due settimane, emergendo come una delle criptovalute in più rapida crescita su Base.

Nonostante sia originaria di Base, DAWGZ è una meme coin multi-chain. Il token è già attivo su Ethereum, Solana, BNB Smart Chain e Avalanche, con l’obiettivo di massimizzarne la visibilità tra i potenziali investitori.

Lo status multi-chain di Base Dagwz avvantaggia anche gli acquirenti, che possono scambiare il token nativo di una qualsiasi delle chain sopra menzionate per acquistare la meme coin.

Un altro fattore chiave alla base della sua forte domanda è il suo esclusivo programma di airdrop. I partecipanti interessati devono semplicemente condividere i contenuti relativi a Base Dawgz sui social media per guadagnare punti airdrop, che potrebbero successivamente essere scambiati con token DAWGZ aggiuntivi.

In alternativa, possono incoraggiare i propri amici a investire nella meme coin tramite il proprio link di referral e ricevere una percentuale su ogni investimento effettuato durante la prevendita. Per finire, gli investitori possono semplicemente mettere in staking le loro partecipazioni e guadagnare un interessante reddito passivo.

Grazie al suo concetto innovativo di condivisione e al forte clamore, i trader sono ottimisti su DAWGZ, con alcuni addirittura che prevedono guadagni 100x.