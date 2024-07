Previsione dei prezzi di Oracle Meme: dove può arrivare $ OMEME dopo il lancio?

I meme sono diventati uno degli strumenti più potenti per promuovere l’innovazione, il valore e l’adozione nel mondo delle criptovalute. Le meme coin simboleggiano questa narrazione, ma il loro pieno potenziale rimane in gran parte inutilizzato a causa della mancanza di competenze e risorse tecniche.

Oracle Meme (OMEME) è un nuovissimo progetto che mira a rivitalizzare il panorama delle meme coin con i suoi strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Con l’ambizione di diffondere le meme coin a un pubblico più ampio, Oracle Meme unisce i poteri dell’intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain, trasformando il modo in cui i meme vengono creati, condivisi e monetizzati.

Il progetto ha dato il via alla sua campagna di prevendita nel maggio 2024 e ha raccolto oltre $ 400.000. Detto questo, quanto in alto può arrivare $OMEME dopo il lancio? Riuscirà a sovraperformare i suoi predecessori? Questo articolo cerca di valutare i diversi aspetti di questo rivoluzionario progetto per prevedere dove potrebbe andare il suo prezzo una volta conclusa la prevendita.

Cos’è Oracle Meme?

Costruita su Ethereum, Oracle Meme è una meme coin che ha fatto parlare di sé da quando ha fatto il suo ingresso nel mercato delle criptovalute. Sebbene ci siano molte meme coin che invadono quotidianamente il mercato, Oracle Meme si distingue attraverso un mix di cultura dei meme con l’intelligenza artificiale e la blockchain.

Oracle Meme mira a eliminare tutte le barriere che devono affrontare gli appassionati e gli investitori di meme coin attraverso l’aiuto dei suoi potenti strumenti e funzionalità di intelligenza artificiale. Secondo il suo sito web, Oracle Meme offre una piattaforma che fornirà:

Generatore di meme AI: suggerimenti, personalizzazione e funzionalità di condivisione basati sull’intelligenza artificiale in modo che gli utenti possano creare e condividere i propri meme sui social media.

Rete Meme Layer 2: è progettata specificamente per fornire transazioni di meme coin scalabili, sicure e a basso costo.

Meme Wallet: funge da wallet personale per gli utenti che desiderano archiviare in modo sicuro tutti i propri meme in un unico posto.

Meme Launchpad: fornisce uno spazio per lanciare nuove meme coin.

Meme Coin Generator: è una piattaforma adatta ai principianti in cui gli utenti possono facilmente sviluppare le proprie meme coin.

Durante la navigazione tra questi prodotti, gli utenti potranno anche assaporare vantaggi esclusivi per detenere la criptovaluta nativa del progetto, $OMEME. Innanzitutto, i titolari hanno la possibilità di ricevere criptovalute gratuite dai token lanciati sul suo launchpad. Oltre a ciò, Oracle Meme ha una funzionalità di staking che vedrà i detentori guadagnare un reddito passivo per contribuire alla stabilità del suo ecosistema.

$OMEME svolge anche un ruolo di governance, fornendo ai titolari la possibilità di votare e contribuire alla crescita del progetto.

Previsione dei prezzi di Oracle Meme ($ OMEME)

Sebbene Oracle Meme sia nella sua fase iniziale, ha completamente rivelato il suo concetto principale e il percorso che intende seguire in futuro, consentendo così di valutare il suo potenziale.

Finora, Oracle Meme ha guadagnato molta attenzione grazie alla sua utilità senza pari. Il progetto sta introducendo un ampio ecosistema per gli appassionati, i creatori e gli investitori di meme coin, consentendo loro di massimizzare la propria suite di soluzioni come il generatore di intelligenza artificiale per meme, il generatore di meme coin, la rete di meme layer-2 e il launchpad di meme, guadagnando allo stesso tempo incentivi.

Essendo il token nativo che alimenta l’ecosistema, la futura crescita di OMEME sarà influenzata da molti fattori, incluso il rilascio graduale di ciascuno dei prodotti sopra menzionati. Al momento della stesura di questo articolo, 1 $OMEME viene venduto al prezzo di prevendita di $ 0,0003054.

Oracle Meme, secondo la sua tabella di marcia, mira a implementare alcune delle soluzioni innovative immediatamente dopo l’apertura per il trading DEX. Questo sviluppo, insieme ad altri importanti aggiornamenti come quotazioni multiple e partnership strategiche, potrebbero aumentare considerevolmente il prezzo di $OMEME e incrementare la sua popolarità sul mercato. Tuttavia, poiché il prezzo di quotazione non è stato ancora rivelato, prevedere quanto in alto potrà arrivare il token dopo il lancio è piuttosto impegnativo.

Pertanto, per comprendere meglio il potenziale di Oracle Omeme, facciamo un confronto con Book of Meme (BOME), una meme coin basata su Solana. Come Oracle Meme, Book of Meme cerca di creare un ecosistema che renda i meme inarrestabili. Utilizza uno strumento, DFI Meme Enhancer, che è simile a un generatore di meme in modo che gli utenti possano convertire facilmente le immagini in meme.

Poco dopo l’arrivo su CEX e DEX, il progetto ha visto un aumento del prezzo di oltre il 999%. Sebbene questo sostanziale apprezzamento sia stato seguito da candele rosse consecutive.

Negli ultimi 7 giorni, BOME è aumentato del 4%, indicando un rinnovato interesse per il token. Oracle Meme ha tutto ciò che serve per replicare e persino superare BOME con le sue funzionalità rivoluzionarie.

La migliore alternativa a Oracle Meme – WienerAI (WAI)

Sebbene Oracle Meme abbia attirato l’attenzione, è fondamentale riconoscere che ci sono altri progetti che stanno guadagnando terreno nella vivace nicchia delle meme coin. Uno di questi progetti è WienerAI (WAI). Come Oracle Meme, anche WienerAI unisce i fondamenti di umorismo, tecnologia, utilità e community per arricchire l’esperienza degli investitori.

Al centro di WienerAI c’è la storia di un brillante architetto che sta lavorando per creare un’intelligenza artificiale avanzata nell’anno 2132. Mentre svolge questi esperimenti, un bassotto entra nella vasca. Tuttavia, questo incidente ha dato vita ad una intelligenza artificiale che è ancora più potente di quanto originariamente previsto.

Con questa bizzarra novità, WienerAI cerca di immaginare un mondo in cui l’intelligenza artificiale è vista come una compagna piuttosto che come un semplice strumento. In linea con la sua visione, WienerAI ha sviluppato un bot di trading basato sull’intelligenza artificiale gratuito che darà agli utenti un vantaggio rispetto agli altri trader sul mercato.

Presentandosi come il bot di trading basato sull’intelligenza artificiale più potente dell’universo, WienerAI è dotato di una tecnologia predittiva in grado di scandagliare il mercato per aiutare i trader a scoprire i migliori punti di entrata e di uscita, assicurandosi che non perdano la prossima grande criptovaluta. Inoltre, offre approfondimenti in tempo reale e suggerimenti di trading accurati in modo che gli utenti possano prendere decisioni informate e massimizzare i propri investimenti.

Inoltre, oltre alla sua utilità di bot di trading, WienerAI sta anche introducendo vantaggi incentrati sull’utente attraverso il suo redditizio programma di staking, offrendo premi APY fino al 164%.

Infine, la prevendita di WienerAI è ancora attiva e ha raccolto quasi 7 milioni di dollari, sottolineando la crescente fiducia degli investitori nel suo potenziale a lungo termine. Per chi fosse interessato, basta andare su wienerdog.ai e scoprire come investire su $WAI al prezzo scontato di $ 0,000724.