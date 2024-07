Previsione dei prezzi di Pepe a luglio 2024: guadagni in arrivo questo mese?

Le meme coin si sono rivelate un asset di investimento redditizio nel 2024 e coloro che hanno investito in Pepe hanno generato rendimenti ancora più straordinari. Ma con Pepe in crescita di quasi 10 volte dall’inizio dell’anno, c’è spazio per un’ulteriore crescita in futuro? Vediamolo in questa pagina dove analizzeremo le previsioni del prezzo di Pepe coin.

Pepe potrebbe continuare a crescere a luglio con l’aumento del volume di trading

Siamo ormai a metà del 2024, ma lo slancio rialzista di Pepe non mostra segni di rallentamento.

Nonostante la flessione di Bitcoin negli ultimi quattro mesi, Pepe ha dimostrato una forza impressionante e ha continuato il suo rally rialzista. Pepe è più che triplicato dai minimi di metà aprile al nuovo massimo storico (ATH) di fine maggio.

Ciò è particolarmente impressionante a causa della performance poco brillante del mercato nello stesso periodo. Pertanto, il futuro di Pepe sembra luminoso e il suo prezzo attuale potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto redditizia.

Attualmente il suo valore è pari a $ 0,00001075, in calo del 37% rispetto al suo massimo di Maggio.

Tuttavia, la situazione sembra cambiare, con l’analista Plazma che sottolinea che PEPE si mantiene al di sopra di un livello cruciale di supporto a lungo termine. Secondo Plazma, è qui che Pepe rimbalzerà e inizierà il suo viaggio verso un nuovo ATH, che prevede si verificherà la prossima settimana.

Attualmente, Pepe ha un volume di trading di 554 milioni di dollari nelle 24 ore. Ciò la rende la meme coin più negoziata e la dodicesima criptovaluta, nonostante sia la terza meme coin più grande e la 23a criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato.

Sulla base di questa discrepanza tra volume e capitalizzazione di mercato, ci sono buone probabilità che il prezzo di Pepe aumenti a luglio. Anche se resta da vedere fino a che punto Pepe potrà spingersi, tutti i segnali indicano una decisiva ripresa dal recente pullback, spingendolo potenzialmente al suo ATH di $ 0,00001718 e oltre.

Ma mentre le prospettive di Pepe sono rialziste, anche l’ultimo membro della “linea di sangue Pepe”, Pepe Unchained, sta facendo parlare di sé. Diamo uno sguardo più da vicino.

La prevendita di Pepe Unchained ha superato i 2 milioni di dollari in 2 settimane: sarà la prossima meme coin a fare 100X?

Gli investitori puntano tutto sulla prevendita di Pepe Unchained. Ma è per una buona ragione, perché non si tratta di una normale meme coin. È il primo progetto a tema Pepe ad avere una propria blockchain layer 2 di Ethereum.

Pepe Unchained sarà più veloce ed economico di Ethereum pur mantenendo la sua decentralizzazione e sicurezza. Ma se ciò non bastasse, gli sviluppatori stanno anche costruendo un block explorer che promette trasparenza e apertura sulla rete.

Ci sono anche enormi ricompense di staking su Pepe Unchained che, attualmente, raggiungono un valore APY del 912%, che diminuirà man mano che verranno messi in staking più token.

La prevendita del progetto è in corso, quindi i partecipanti al mercato possono acquistare al prezzo scontato. Finora ha raccolto ben oltre 2 milioni di dollari e attualmente ha un prezzo di 0,0082267 dollari. Tuttavia, questo prezzo aumenterà man mano che la prevendita avanza e il successivo aumento avverrà entro un giorno.