Previsione dei prezzi di WienerAI nel 2024 - Ecco l’ultimo listing su MEXC

Il crollo di Bitcoin del 5 agosto, noto anche come Black Monday, ha visto la cancellazione dal mercato di criptovalute per un valore di oltre 360 ​​miliardi di dollari. Anche WienerAI (WAI), uno dei token più importanti quotati dopo aver eseguito con successo una prevendita, ne ha subito il peso.

Poco dopo la quotazione, sul grafico dei prezzi si è formata una grande candela rossa, che indica un forte calo dell’86% per il prezzo di WienerAI.

Tuttavia, un rimbalzo significativo ha poi spinto il prezzo di WienerAI al suo massimo storico. Con la quotazione su MEXC, questa crypto AI potrà raggiungere nuovi massimi?

Previsione dei prezzi di WienerAI nel dettaglio

WienerAI è stata una delle presale di maggior successo quest’anno. Con oltre 8 milioni di dollari raccolti durante la prevendita, la comunità prevedeva che sarebbe esplosa una volta approdata sugli exchange decentralizzati.

Tuttavia, la caduta di Bitcoin fino alla soglia dei 50.000 dollari ha portato al calo dei prezzi di WienerAI. Si è verificata una rapida svendita, con molti investitori che hanno incassato i loro token, portando a un calo di oltre l’86%.

WienerAI sbarca su MEXC

Evidenziando l’aspetto rivoluzionario del progetto basato sul bot di trading AI, MEXC ha annunciato che il token è arrivato su MEXC Kickstarter.

Kickstarter è una campagna di listing su MEXC che il team di un progetto crypto avvia prima di lanciare il token. Viene impostato un determinato requisito prima che il token venga listato ufficialmente. Se i requisiti sono soddisfatti, il processo di listing diventa “avviato”, e gli utenti partecipanti possono vincere lanci di token.

Il trading della coppia WAI/USDT è iniziato pochi giorni fa.

Dove può arrivare WienerAI?

Molteplici attributi positivi stanno lavorando a favore di WienerAI. Il primo è ciò che rappresenta questo progetto. Il cane cibernetico, sebbene non sia un concetto nuovo, in questo caso è implementato insieme ad una forte utilità. Questa utility, un bot di trading AI, può attirare più attenzione su ciò che WienerAI ha da offrire.

Il bot di trading è progettato per fornire un’interfaccia in stile GPT agli investitori, che possono quindi interagire con il mercato delle criptovalute in modo più sfumato.

La presenza sui social del token non può essere sottovalutata. WienerAI ha oltre 17.000 follower solo su Twitter e il numero potrebbe continuare a crescere man mano che il bot di trading AI farà finalmente il suo ingresso.

Detto questo, il mercato è ancora molto volatile e sempre più investitori sono a caccia delle nuove gemme crypto.

Base Dawgz – Token multi chain con molti vantaggi

Base Dawgz è una meme coin sviluppata sulla blockchain Base. La sua caratteristica unica è che attraverso tecnologie come “Wormhole” e “Portal Bridge”, può attraversare altre chain, tra cui Ethereum, Avalanche, Solana e Binance Chain.

L’attributo multi-chain si allinea con le immagini di Base Dawgz per riunire l’intera comunità crypto.

Oltre agli esclusivi vantaggi multi-chain, Base Dawgz offre strutture di staking, che offrono enormi rendimenti.

Il progetto ha raccolto più di 2,8 milioni di dollari in prevendita.