Previsioni dei valori di EarthMeta: cos'è il token $ EMT e come funziona

EarthMeta è un progetto crypto che afferma di essere il migliori “token AI del metaverso”. Nel white paper della sua piattaforma, EarthMeta è stato descritto come il “perfetto duplicato digitale della terra”, che si dice sia diviso lungo gli esatti confini, strade, monumenti e punti di riferimento.

Con l’obiettivo di cambiare il paradigma degli investimenti immobiliari digitali, il progetto sta sviluppando un sistema dedicato che consente di scambiare immobili virtuali come NFT.

Alimentato dal suo token nativo, EMT, il concetto del progetto non è particolarmente nuovo. Tuttavia, ci sono alcuni attributi degni di nota che gli hanno permesso di raccogliere fino ad oggi fino a $ 480.000.

Cos’è EMT?

Secondo il white paper, il token EarthMeta ($EMT) è la spina dorsale dell’economia di EarthMeta. Facilita le transazioni all’interno dell’ecosistema, fornisce liquidità e consente la governance all’interno di EarthMeta.

Come progetti simili su larga scala, presenta anche un’organizzazione autonoma decentralizzata, che consente ai membri della community – gli stakeholder – di partecipare al processo decisionale di questo ecosistema.

Sviluppato su Polygon, il token EMT è descritto come un asset trasparente con il vantaggio di essere più sicuro rispetto ai suoi pari.

Altri casi d’uso evidenziati dal white paper ufficiale includono l’incentivazione della partecipazione tramite premi. Sembra che il valore del token come risorsa che consente agli utenti di diventare governatori nell’ecosistema EarthMeta sia uno dei suoi maggiori USP.

La piattaforma di EarthMeta offre principalmente alle persone un modo per acquistare una città nel suo regno digitale. Man mano che gli investitori diventano proprietari della città, diventano responsabili delle attività che circolano all’interno di quella città.

Esistono diversi livelli di città e la piattaforma afferma che gli investitori sono i governanti di queste città dopo averle possedute. Secondo il white paper, questi governatori non avranno doveri ma diritti e guadagneranno ricompense per ogni bene in loro possesso.

Questi premi includeranno l’ottenimento di una tassa governativa dell’1% su qualsiasi transazione all’interno di detta città, un aumento del valore delle risorse nel tempo e vantaggi dal marketing avanzato.

Se gli investitori acquistassero città che valgono di più di quelle acquistate dai loro pari all’interno dello stesso paese, questi investitori ne diventerebbero il presidente.

Secondo quanto riferito, diventare presidente avrà i suoi vantaggi, tra cui un’ulteriore tassa dello 0,5% sulle transazioni in altre città dello stesso paese e un maggiore controllo sui diversi aspetti delle città stesse.

La tokenomics di EarthMeta è in qualche modo centralizzata.

In totale ci sono 2,1 miliardi di token EMT, di cui solo il 10% è destinato alla prevendita. Il 12% è assegnato al pool di liquidità e riservato per future quotazioni in borsa, 13% per staking pool, 14% per marketing, tesoreria ed ecosistema, 16% per innovazione e sviluppo del codice, 18% per il team fondatore, 4% per P2E e airdrop, e il restante 8% per lo sviluppo del business.

La prevendita prevede nove fasi, ciascuna con il proprio bonus. Investire nella prima fase dà ai giocatori un bonus del 30% e, man mano che la fase avanza, i bonus diminuiscono, finendo a zero per gli investitori dell’ultima fase.

EarthMeta è un buon investimento?

Il tema di fondo di EarthMeta di creare una replica digitale dell’intero pianeta e creare un ecosistema in cui gli immobili virtuali possano essere acquistati e venduti è allettante. Inoltre, Statista riferisce che si prevede che il mercato del metaverso raggiungerà i 74,4 miliardi di dollari quest’anno. Questi fattori danno a EarthMeta un certo potenziale.

Inoltre, i canali dei social media della piattaforma mostrano che gli sviluppatori interagiscono attivamente con la community. Ad esempio, EarthMeta ha recentemente annunciato un AMA con il consulente appena assunto del progetto su Telegram su X (ex Twitter).

Tuttavia, alcuni aspetti di questo progetto non sono ancora del tutto chiari. Sebbene il sito web del progetto si sforzi di essere più trasparente mostrando due diversi whitepaper, uno per il token e l’altro per la piattaforma, è ancora troppo presto per valutarne il potenziale a lungo termine.

È ancora agli inizi e la community non ha ancora visto alcuno sviluppo tangibile in termini di prototipo o gioco P2E. Pertanto, gli investitori che considerano EarthMeta dovrebbero anche valutare di diversificare i propri portafogli con altri asset.

Un’alternativa a EarthMeta è un progetto chiamato eTukTuk. Un progetto green con obiettivi sostenibili e un divertente gioco P2E che è disponibile anche in prevendita e ha raccolto più di 3,5 milioni di dollari.

Con un nome come “EarthMeta”, gli investitori si aspetterebbero anche alcuni temi in chiave green. Ma non è così.

eTukTuk, d’altra parte, tratta alcuni temi delicati sull’ambiente. È un gioco P2E ambientato nelle strade dello Sri Lanka e presenta fondamenti sostenibili che lo elevano dall’essere un token standard del metaverso.

Il progetto offre un entusiasmante ecosistema P2E in cui i giocatori vengono messi al posto di guida di un gioco per cellulare chiamato TukTuk Crazy Taxi.

La meccanica principale del gioco è raccogliere i passeggeri e portarli a destinazione prima che le batterie si scarichino. Attraverso questo gioco, il progetto mira a ispirare le persone a essere più ecologiche nei loro spostamenti. Il gioco è divertente e la sua versione Web2 è già disponibile su Google Play e App Store.

Quindi, in termini di sviluppo e potenziale, eTukTuk è un po’ più avanti di EarthMeta. Il suo messaggio di fondo sulla protezione dell’ambiente può attrarre investitori eco-consapevoli, rendendo TUK un investimento migliore di EMT.