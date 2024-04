Previsioni di prezzo di Slothana in vista dell'Airdrop del 29 aprile

Una nuova meme coin si sta per affacciare sugli exchange, portando con sé tutto l’hype che è ormai un punto fisso di quasi tutte le coin che vengono lanciate sulla blockchain Solana. Stiamo parlando di Slothana, il nuovissimo progetto meme crypto su SOL.

Ma cosa rende questa coin così speciale? La sua utilità forse? Beh, no. Come tutte le meme coin, non si tratta di un progetto creato per rivoluzionare il mondo della blockchain o per scalzare Bitcoin dal suo trono, ma nessun compratore cerca questo.

Le meme coin sono create per essere dei meme, diventare popolari grazie alla loro community e generare profitti anche senza una solida base che le stia dietro. Hanno fatto così DOGE, Shiba e molte altre dopo di loro.

Ok, un’altra meme coin inutile quindi, perché questa merita particolari attenzioni? Domanda assolutamente sensata, ma che ha una risposta ben precisa.

Allo stato attuale delle cose, non tutte le meme coin stanno avendo successo, ma solo alcune. Più precisamente, a guidare questo settore, sono le coin sulla chain Solana, le quali stanno spingendo più di altre.

Un esempio clamoroso di questa realtà è WIF, ovvero Dogwifhat che è passata da un prezzo minimo di circa 0,07 dollari fino a un massimo di quasi 5. Parliamo di circa 70x dai minimi, cifre che farebbero le fortune di chiunque ne avesse comprato almeno una manciata in tempi non sospetti.

Ma questo vuol dire essere tra i primi a entrare nel mercato, meglio ancora se primissimi. Per questo le presale e gli airdrop come questi sono una vera manna dal cielo per chi ha il fiuto e l’intraprendenza di buttarsi sui progetti giusti.

SLOTH è un progetto giusto? Questo solo il tempo potrà dircelo, per adesso la quotazione è ferma a 0,013 dollari per unità, il che significa portarne a casa una quantità gargantuesca con appena un centinaio di dollari. Quando poi il mercato farà il prezzo, si scopriranno le carte.

Il marketing di SLOTH

Cosa rende una coin grande se il progetto non è utile? Il marketing, la community e l’hype conseguente che si riesce a generare.

Ma come si misurano questi fattori? In primis vedendo quanti soldi sono stati raccolti in presale, il che dovrebbe già dare una chiara idea di quanto si sia effettivamente parlato del progetto. Quanto ha raccolto SLOTH finora? Oltre 10 milioni di dollari che, per una meme coin in presale, è davvero una cifra importante.

Per quanto riguarda il resto, basta farsi un giro sui social per capire quanto sia grande l’interesse. Tanto per fare un nome, il canale YouTube Crypto Gains ha fatto un video su questa coin e, con i suoi oltre 100.000 iscritti, da solo riesce a portare progetti come SLOTH sulla bocca di molti.

Insomma, qui si parla di campagne di marketing e influencing fatte bene, che potranno davvero cambiare le sorti di Slothana e di coloro che hanno partecipato a queste presale.

Previsioni di prezzo per SLOTH

Ora arriva la domanda da un milione di dollari, ovvero quanto alto potrà andare il prezzo di SLOTH dopo che ci sarà il lancio ufficiale e il primo listing sui vari exchange.

Non sarà magari una mossa rapida, da fare 100x a poche ore dal listing, perché solo una manciata di crypto hanno saputo fare questo e sono successi difficilmente ripetibili.

La vera svolta arriverà quando gli exchange inizieranno a listare questa coin sulle loro pagine. Qui le cose potrebbero farsi davvero divertenti per i primi investitori di SLOTH con potenzialità di 10x o anche molto di più.

Quello che davvero sarà cruciale per arrivare a questi punti, è la capacità di mantenere l’hype anche dopo il lancio da parte del team. Se questo avverrà (e non ci sono ragioni per non credere possa accadere), allora una bull run di quelle davvero importanti potrà far arrivare candele verdi in sequenza nella price action di Slothana.