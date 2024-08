Previsioni Ethereum per agosto mentre l'ETF BlackRock vede afflussi di $ 117 milioni

Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato nelle ultime ore afflussi sorprendentemente forti, aggiungendo complessivamente oltre 33 milioni di dollari.

Ciò avviene dopo che i deflussi di Grayscale si sono ridotti martedì a soli 120 milioni di dollari dai 210 milioni di dollari del giorno prima. Nel frattempo, l’ETHA ETF di BlackRock ha registrato un massiccio afflusso di 117 milioni di dollari, portando il suo totale a 618 milioni di dollari dal lancio.

Gli esperti ritengono che ETH potrebbe toccare nuove vette, soprattutto se gli ETF continueranno a mostrare forza. Alcune previsioni sui prezzi di Ethereum indicano addirittura che la più grande altcoin raggiungerà un nuovo massimo storico ad agosto.

Anche le meme coin di Ethereum come Pepe e Floki potrebbero spingere verso nuovi massimi il prossimo mese. Anche le nuove meme coin a bassa capitalizzazione sono molto richieste, con gli esperti che etichettano token come WienerAI come alcune delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Previsione del prezzo di Ethereum per agosto

Il prezzo di Ethereum sembra essere sull’orlo di un importante breakout, innescato dai forti afflussi negli ETF spot su ETH.

Sembra che Ethereum stia replicando il playbook di BTC. I deflussi iniziali da Grayscale hanno comportato una correzione anche in Bitcoin. Tuttavia, gli esperti sottolineano che BTC ha formato un fondo locale una volta che Grayscale ha perso quasi il 15% della sua capitalizzazione di mercato.

Ora che l’ETHE di Grayscale ha scaricato quasi il 15% delle sue partecipazioni, il prezzo di Ethereum sembra pronto a spingersi verso un nuovo massimo storico.

In particolare, martedì gli ETF spot su Ethereum di BlackRock hanno registrato un afflusso maggiore rispetto alla controparte BTC. Non sorprende che anche la coppia di trading ETH/BTC stia mostrando forza e oggi sia in rialzo dell’1%.

Anche l’impatto della riunione odierna del FOMC non può essere sottovalutato. Mentre si prevede che la Federal Reserve manterrà invariati i suoi tassi di interesse, il discorso del presidente della Fed USA Jerome Powell potrebbe prefigurare tagli dei tassi a settembre, che potrebbero innescare una corsa al rialzo delle criptovalute.

Di conseguenza, la nostra previsione del prezzo dell’Ethereum prevede che il token mostri una significativa forza rialzista ad agosto.

Il prezzo di Ethereum è attualmente scambiato a 3.324 dollari, con una capitalizzazione di mercato di poco inferiore a 400 miliardi di dollari.

Anche le meme coin su Ethereum sono destinate a esplodere ad agosto

Le meme coin su Ethereum mostrano una forte correlazione con ETH. Pertanto, non sorprende che token come Pepe e Floki dovrebbero spingersi verso nuovi massimi, soprattutto una volta che la coppia ETH/BTC avrà superato quota 0,06.

Tuttavia, anche le nuove meme coin stanno rubando i riflettori.

Ad esempio, WienerAI (WAI) ha chiuso oggi la sua prevendita di grande successo dopo aver raccolto oltre 9 milioni di dollari dai primi utilizzatori.

In effetti, la domanda repressa e la FOMO che circonda il progetto hanno indotto il team di sviluppatori a concedere agli investitori 5 giorni in più per acquistare la meme coin al suo prezzo scontato. WAI sarà attivo il 5 agosto sugli exchange di alto livello.

La forte domanda iniziale non è l’unico aspetto che attira l’attenzione degli investitori. Come suggerisce il nome, WienerAI combina i meme con l’intelligenza artificiale.

Grazie alla sua proposta di valore unica, alcuni esperti ritengono che WienerAI potrebbe offrire rendimenti fino a 100 volte superiori dopo il suo lancio, etichettando WienerAI come una delle migliori criptovalute su cui investire ad agosto.