Previsioni Pepe Coin fino a fine anno: vale la pena investire ancora su Pepe?

Probabilmente il volto contemporaneo della cultura delle meme coin, Pepe ha mostrato una forza implacabile sin dal suo inizio nel 2023.

Tuttavia, la competizione nel settore delle meme coin si sta intensificando, quindi Pepe è ancora un buon investimento? Risponderemo a questa domanda oggi nella nostra previsione dei valori di Pepe Coin per il 2024.

Pepe potrebbe sovraperformare il mercato nel 2024

Pepe ha mostrato una forza relativa contro quasi tutte le principali risorse crypto sin dal suo lancio nel 2023.

Attualmente ha un prezzo di $ 0,000007394, in rialzo del 3% oggi e del 49% questa settimana ma in ribasso del 9% questo mese. Detiene una capitalizzazione di mercato di 3,1 miliardi di dollari e un volume di scambi di 1,2 miliardi di dollari nelle 24 ore.

La sua capitalizzazione di mercato la posiziona come la 36esima criptovaluta più grande, ma il suo volume di scambi la colloca all’undicesimo posto, riflettendo un vivo interesse del mercato.

Pepe ha registrato guadagni 10 volte dai minimi del 2024 ai massimi, ma successivamente si è ritirato, testando nuovamente due livelli di supporto chiave forgiati durante la sua ascesa.

Ma dopo i nuovi test di supporto, ha mostrato una forza impressionante, recuperando oltre il 50% della sua svendita.

Sulla base di questo slancio e del suo volume di scambi eccezionalmente elevato, potremmo aspettarci che il trend rialzista di Pepe prevalga nelle prossime settimane.

Il grafico dei prezzi di Pepe sopra mostra i livelli di Fibonacci a $ 0,000015 e $ 0,000022, che potrebbero essere le prossime zone di resistenza per la moneta meme a tema rana.

Discutendo della forza di Pepe rispetto ad altre meme coin, il famoso commerciante Bluntz ha detto: “Di tutte le principali meme coin, Pepe sembra la migliore. Ha già superato e recuperato i minimi dell’onda (a) dopo l’inversione del turbo V dal livello principale di Fibonacci di 0,618.

Anche Max Schwartzman, CEO di Because Bitcoin, sostiene Pepe per il continuo slancio rialzista.

“Puoi imparare tanto (se non di più) da un rifiuto a un livello chiave quanto da un breakout. Nessuno gode di un ritiro, ma è necessario e salutare”, ha spiegato l’analista.

Ha continuato: “Dopo essere uscito da un riaccumulo di più mesi, Pepe ha taggato l’estensione di 1.618 Fib. La buona notizia qui è che dal momento che 1.618 è ora ufficialmente confermato come valido e in gioco, ciò significa che anche 2.618 e 3.618 sono validi e in gioco.

Sono molto bullo. Mi aspetto ancora che i multipli X vengano raggiunti nei prossimi due trimestri”.

In effetti, la decisiva ripresa di Pepe, combinata con il supporto dei massimi esperti del settore, costituisce un precedente rialzista per il suo futuro. Tuttavia, gli analisti sostengono anche la nuova meme coin Slothana come un grande guadagno dopo aver raccolto 15 milioni di dollari in prevendita.

Slothana potrebbe essere un investimento migliore di Pepe? La nuova ICO crypto raccoglie 15 milioni di dollari in presale

Con l’enorme somma di 15 milioni di dollari investiti nella sua prevendita, Slothana ha colpito i degen affamati di profitto che sperano in un successo simile ad altre prevendite di Solana come Book of Meme e Slerf.

I due progetti sono aumentati esponenzialmente dopo il lancio sugli scambi, con BOME che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari in due giorni e Slerf che ha ricevuto copertura su Bloomberg e ha eclissato Ethereum nel volume degli scambi.

Ma nonostante la sua natura rilassata, Slothana ha avuto la meglio su entrambi questi progetti in termini di rilanci totali prevendita, raccogliendo oltre 15 milioni di dollari rispetto ai 2 milioni di dollari di BOME e ai 10 milioni di dollari di Slerf.

Sebbene ciò rifletta l’immenso supporto del mercato dietro Slothana, non è l’unica cosa che ne guida l’hype.

I commercianti ipotizzano che il team anonimo di Slothana sia lo stesso equipaggio che ha aperto la strada a Smog. Questa meme coin su Solana di grande successo è aumentata di oltre 100 volte fino a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 270 milioni di dollari a febbraio.

E questo è molto più che semplici dicerie sui social media. Gli investigatori dagli occhi lucidi hanno notato un’innegabile connessione tra le squadre, con Smog che ha risposto al primo post X di Slothana quando aveva meno di 50 follower.

Con questo in mente, Slothana sembra pronta a battere più record e godersi un IEO esplosivo. Tuttavia, la prevendita termina tra soli tre giorni, quindi i potenziali investitori devono agire rapidamente.