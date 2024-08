Previsioni Pepe Coin: $ PEPE si sta riprendendo dopo il calo di di inizio agosto?

Con il prezzo del Bitcoin che ha superato la soglia dei 60.000 dollari, l’intero ecosistema delle meme coin ha ricominciato a tradare in territorio positivo. Pepe coin, la terza meme coin più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, ha registrato un aumento giornaliero del 3% sui grafici dei prezzi.

Tuttavia, con il mercato che diventa sempre più volatile a causa delle condizioni geopolitiche in corso, c’è una possibilità per Pepe di testare nuovamente il suo massimo storico?

L’azione dei prezzi di Pepe dall’inizio di agosto

L’ingresso di Pepe nel mese di agosto è stato segnato da una grande candela rossa. Il 5 agosto 2024, noto anche come “lunedì nero”, che ha visto il crollo dell’intero mercato azionario, la meme coin ha raggiunto nuovi minimi scendendo a 0,00000585 dollari.

Una manifestazione di panico ha aiutato la ripresa del token a tema rana. Tuttavia, la sua performance finora è stata estremamente volatile a causa delle condizioni del mercato più ampio.

La capitalizzazione di mercato di Pepe è appena superiore a 3,3 miliardi di dollari e al momento della stesura di questo articolo viene scambiata intorno alla soglia di 0,0000079 dollari.

Analisi dei prezzi Pepe a breve termine

Anche se lo sguardo ingrandito ai grafici mensili mostra Pepe che commercia all’interno della zona rossa, i grafici giornalieri rivelano un’immagine diversa del token.

Al momento in cui scriviamo, la SMA (media mobile semplice) a 50 giorni della Pepe Coin è di circa 0,0000097$. Detto questo, il token si muove costantemente sopra e sotto questa linea di tendenza MA. Un flusso continuo di candele rosse spingerà probabilmente il suo valore al di sotto della soglia di $ 0,0000070.

Questo calo rimane possibile poiché l’indice di forza relativa del token è proprio intorno alla metà, a 43. Tuttavia, se le condizioni di mercato diventano abbastanza rialziste, Pepe, come le altre principali meme coin, vedrà un rimbalzo maggiore che probabilmente potrebbe portare il suo prezzo al di sopra di $ 0,0000090. livello.

Analisi dei prezzi Pepe a lungo termine

La performance a lungo termine di Pepe dipenderà dalle condizioni generali del mercato e dal modo in cui la comunità continuerà a rispondere all’azione dei prezzi di Pepe.

Il grafico giornaliero su CoinGecko mostra che il token oscilla attualmente tra $ 0,000007 e $ 0,000008. Il grafico del ritracciamento di Fibonacci mostra che il token è attualmente al di sopra del suo livello di supporto di $ 0,0000078.

Affinché Pepe possa testare nuovamente il suo massimo storico, deve superare i punti di resistenza cruciali a 0,00000972, 0,00001132 $, 0,00001244 $ e 0,00001355 $, il che richiederà un aumento di oltre il 100%. Tuttavia, le attuali condizioni di mercato non sembrano ottimali affinché ciò accada.

A causa dell’incertezza del mercato, investire in token disponibili in prevendita potrebbe risultare più vantaggioso. Una di queste risorse è Playdoge.

PlayDoge ($PLAY) – Potenziale alternativa a Pepe nelle attuali condizioni di mercato

PlayDoge è una meme coin P2E che tenta di far rivivere i vecchi tempi dei giochi Tamagotchi dando loro una svolta guidata dalla blockchain.

I Tamagotchi erano giochi che coinvolgevano animali domestici digitali e i loro proprietari che si prendevano cura di loro. Dopo alcuni anni persero la loro novità poiché gli animali domestici morivano continuamente e non c’erano più incentivi a investire in essi.

PlayDoge risolve queste carenze introducendo una meccanica di guadagno nel mix. Prendersi cura degli animali domestici digitali non solo stabilisce una relazione emotiva tra questi animali domestici e i proprietari di animali domestici, ma PlayDoge premia anche i proprietari che si prendono cura dei loro “playdoge” al meglio.

PlayDoge ha anche introdotto dei minigiochi in cui questi animali digitali agiscono come personaggi giocanti per rendere le cose ancora più interessanti. Un altro attributo interessante che è stato aggiunto è che la mancata cura adeguata dell’animale domestico digitale porterà l’animale a lasciare il proprietario.

Ciò ha introdotto nel mix un interessante fattore di rischio, rendendo la cura delle parti digitali una necessità e un’esperienza gratificante.

Partecipare alla prevendita di PlayDoge e mettere in staking i token può ottenere più valore dall’ecosistema, migliorando ulteriormente i premi dei giocatori.

Questi fattori hanno rafforzato il supporto per PlayDoge durante la sua prevendita, il che ha portato il token a raccogliere più di 6 milioni di dollari fino ad oggi.

Per rimanere aggiornato sui suoi listing futuri e sui prossimi giochi P2E, segui PlayDoge su X.