Previsioni Popcat crypto: a quando quota $1?

La meme coin su Solana, Popcat, è stata uno dei token più in voga nel mercato delle criptovalute ultimamente, guadagnando l’11% nelle ultime 24 ore e sembrando imperturbabile dalla recente volatilità del mercato. Il token $POPCAT è ora l’ottava meme coin più grande per capitalizzazione di mercato.

La domanda che si pongono ora i trader è: quanto in alto può arrivare Popcat? Offriremo le nostre previsioni su $POPCAT ed evidenziaremo un’altra crypto, PlayDoge, che ha il potenziale per offrire guadagni ancora maggiori ai trader di meme coin.

Popcat aumenta nonostante il mercato ribassista

L’ascesa di $POPCAT è stata una delle più grandi storie di successo delle meme coin del 2024. Il token è stato lanciato a dicembre, al culmine della frenesia delle meme coin Solana, ma è stato solo a marzo che il token ha attirato l’attenzione.

Da allora, $POPCAT è costantemente salito nelle classifiche delle meme coin, spingendosi fino all’ottavo posto per capitalizzazione di mercato dopo che concorrenti come Book of Meme e Cat in a Dog’s World sono stati duramente colpiti dal crollo del mercato di questa settimana.

Prima della flessione, $POPCAT veniva scambiato al massimo storico di 0,9976$, mancando di poco la soglia di 1$. Anche se oggi è in calo del 39% rispetto a quel livello di prezzo, riteniamo che sia giunto il momento per Popcat di sfondare il livello di resistenza di $ 1 e consolidare la sua posizione tra le prime 10 meme coin.

È probabile che $POPCAT incontrerà resistenza a 0,97$, ma riteniamo che il token potrebbe finalmente superarla data la sua recente forza.

La prevendita di PlayDoge raccoglie 6 milioni di dollari con previsioni di guadagni da 10x

Popcat potrebbe essere la top 10 delle meme coin con il maggior potenziale di pompaggio, ma è pur sempre una meme coin a grande capitalizzazione. Lo scenario migliore per $POPCAT fa sì che il valore del token raddoppi all’incirca rispetto al prezzo odierno.

I trader di meme coin che cercano guadagni più esplosivi devono concentrarsi sulle meme coin nuove ed emergenti, che hanno una storia di fornire guadagni che cambiano la vita ai primi investitori.

Una delle nuove meme coin più promettenti oggi è PlayDoge, che ha appena superato il traguardo dei 6 milioni di dollari nella sua prevendita di token in corso.

PlayDoge sta costruendo un gioco di criptovaluta play-to-earn modellato sul gioco di grande successo Tamagotchi per animali domestici. In PlayDoge, i giocatori possono prendersi cura di un doge virtuale e guadagnare token $PLAY come ricompensa. $PLAY può essere riscattato per aggiornamenti di gioco, rendendo ancora più semplice guadagnare più $PLAY.

PlayDoge si distingue per il suo potenziale virale: combina il meme incredibilmente popolare del doge con le meccaniche di gioco di Tamagotchi, che ha venduto più di 82 milioni di dispositivi al suo apice negli anni ’90. Inoltre, PlayDoge ha apportato miglioramenti significativi all’originale Tamagotchi, inclusa l’offerta di avventure secondarie per rendere il gioco più coinvolgente e di app mobili per iOS e Android.