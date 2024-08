Previsioni prezzo BONK coin a settembre: per i trader più esperti BONK è destinato a esplodere

L’ascesa di BONK come meme coin sulla blockchain di Solana ha catturato l’attenzione della comunità dei trader delle crypto. Tuttavia, le attuali condizioni volatili del mercato hanno portato al suo recente calo nelle classifiche dei prezzi.

Eppure, il token continua ad avere un fascino unico e una base di fan in espansione. Gli investitori si chiedono come si svolgerà il viaggio di BONK nei prossimi anni.

Cos’è BONK?

BONK, una meme coin basata su Solana, è entrata nella scena delle criptovalute il 25 dicembre 2022, con un airdrop alla comunità di Solana. La sua mascotte, un cane Shiba Inu, rende omaggio a Dogecoin (DOGE), un noto memecoin.

L’obiettivo principale di BONK è posizionarsi come una “crypto della comunità” all’interno dell’ecosistema Solana, con l’obiettivo di sfidare i “token VC predatori” restituendo potere ai suoi utenti. Inizialmente il progetto ha distribuito il 50% della sua offerta totale tramite lanci aerei a progetti NFT, trader DeFi e artisti all’interno della rete Solana.

Il successo iniziale del token è stato rafforzato da un significativo aumento dei prezzi nel dicembre 2023, attribuito alla sua quotazione su Coinbase, un importante exchange di criptovalute statunitense. Questo listing ha esposto BONK a un pubblico più ampio, contribuendo alla sua rapida ascesa nelle classifiche di capitalizzazione di mercato. A metà dicembre 2023, BONK era il terzo meme coin più grande per capitalizzazione di mercato, vantando un notevole guadagno del 10.000% su base annua.

Con una fornitura massima di 100 trilioni di token e 60 trilioni in circolazione, la strategia di distribuzione di BONK riflette il suo impegno nella promozione di una comunità decentralizzata.

Storico prezzi di BONK

La storia dei prezzi di BONK è stata segnata da fluttuazioni drammatiche, caratteristiche dei meme coin e della loro natura volatile. Dopo il suo lancio, BONK ha registrato un aumento di valore, guidato dal trading speculativo e dal crescente interesse all’interno della comunità Solana.

La sua quotazione su Coinbase alla fine del 2023 ha ulteriormente alimentato il prezzo di BONK, determinando un movimento esplosivo di oltre il 100%.

Nel corso del 2024, il prezzo di BONK ha mostrato una notevole volatilità. Nell’agosto 2024, la moneta ha dovuto affrontare un test critico quando è scesa al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni, segnalando potenziali tendenze ribassiste.

Nonostante ciò, BONK è riuscita a mantenere un livello di supporto intorno a 0,00001796$. C’è un crossover rialzista nell’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD), suggerendo una possibile ripresa e un movimento al rialzo.

Le prospettive trimestrali per il terzo trimestre del 2024 sono cautamente ottimistiche, con previsioni che indicano un potenziale aumento a 0,000050 dollari, subordinato alle condizioni di mercato più ampie e alla performance di Bitcoin.

Tuttavia, se il sentiment del mercato cambiasse negativamente, il prezzo del token BONK potrebbe testare livelli di supporto più bassi intorno a 0,000010$. Questi movimenti di prezzo evidenziano la sensibilità di BONK alle dinamiche di mercato e al sentiment degli investitori, tipica dei memecoin.

Sul fronte sociale, CoinMarketCap rivela che il sentimento della comunità attorno a Bonk è ribassista del 34%.

Previsione dei prezzi di BONK per il 2024, 2025 e 2026

Previsione dei prezzi 2024

Nel 2024, il prezzo di BONK potrebbe subire una notevole volatilità. Il prezzo del token può arrivare fino a circa 0,00008 dollari se il progetto continua a ricevere interesse da parte della comunità. Tuttavia, le correzioni del mercato o il sentiment negativo potrebbero far scendere il prezzo a circa $ 0,000010. Si prevede che il prezzo medio per l’anno si stabilizzerà intorno a $ 0,00004. Queste fluttuazioni dipenderanno in gran parte dalle tendenze più ampie del mercato e dal sentimento degli investitori nei confronti dei memecoin.

Previsione dei prezzi 2025

Guardando al 2025, BONK potrebbe registrare un’ulteriore crescita se il trend dei memecoin dovesse continuare. Il prezzo potrebbe raggiungere un picco di $ 0,00010, con possibili massimi prossimi a $ 0,0003. Al ribasso, se le condizioni di mercato peggiorassero o gli interessi diminuissero, BONK potrebbe aggirarsi intorno a 0,00006$ o scendere a 0,000015$. Le sue prestazioni saranno influenzate dall’adozione continua all’interno dell’ecosistema Solana e dalle dinamiche generali del mercato delle criptovalute.

Previsione dei prezzi 2026

Per il 2026, il prezzo di BONK potrebbe oscillare tra $ 0,00002 e $ 0,0006. È possibile un prezzo medio di circa 0,0003 dollari, presupponendo interessi sostenuti e condizioni di mercato favorevoli ai memecoin. L’ampia gamma riflette la crescita potenziale, nonché i rischi associati all’ampia offerta totale della moneta e alla volatilità del mercato. Il sostegno continuo della comunità e un’adozione più ampia saranno cruciali per raggiungere il livello più alto di questa previsione.

Base Dawgz – La migliore alternativa a BONK?

Base Dawgz sta guadagnando attenzione come una promettente new entry nello spazio delle meme coin, distinguendosi per la sua presenza multi-catena e caratteristiche uniche.

Ospitato principalmente sulla chain Base, ma supportato anche su Ethereum, Solana, Avax e BNB Smart Chain, Base Dawgz offre una piattaforma ampia e versatile per gli investitori.

Il progetto ha registrato uno slancio impressionante, raccogliendo quasi 3 milioni di dollari nella sua prevendita in corso. Questo successo riflette la forte fiducia che gli investitori hanno in Base Dawgz, soprattutto perché attinge al crescente ecosistema Base Layer-2, noto per le sue commissioni basse ed efficienza.

A differenza di molte altre meme coin, Base Dawgz non è solo una questione di pubblicità; integra inoltre utilità pratiche come un protocollo di staking e un’architettura multi-catena avanzata, consentendo ai detentori di collegare facilmente i propri token su diverse blockchain.

Gli sviluppatori sono in costante comunicazione con la comunità delle meme coin, con uno dei loro tweet recenti in cui si afferma che stanno portando nuove esperienze nell’ecosistema.

Queste caratteristiche non solo aumentano l’attrattiva del token, ma lo posizionano anche per una crescita significativa all’interno della rete in espansione della chain di Base. Sebbene serva come alternativa ad altre meme coin popolari come BONK, Base Dawgz si distingue per la sua interessante proposta di valore.