Previsioni sui prezzi, agosto 2023: Solana, Polygon, Chancer e Chainlink in crescita

Ci sono alcuni interessanti cripto progetti su cui considerare di investire questo mese, con Chancer in testa e altri, come Solana, Polygon e Chainlink, che offrono anch’essi un potenziale. Ma qual è la migliore opportunità di investimento del momento e come ci aspettiamo che queste quattro criptovalute crescano o calino di prezzo nel corso dell’anno? Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli che devi sapere.

Chancer potrebbe essere il miglior investimento del 2023

Di tutti i grandi progetti e innovazioni di criptovalute del 2023, Chancer è senza dubbio il più entusiasmante. Perché? Beh, parte di ciò che rende Chancer così unico è la sua qualità innovativa. Mentre altre piattaforme e progetti si limitano a iterare o copiare altre idee precedenti, Chancer osa fare le cose in modo diverso, scuotendo non solo il mondo delle criptovalute ma anche quello del gioco d’azzardo in modi inediti: ad esempio, in questo momento, gli investitori possono vincere ben $100.000 in token CHANCER; i dettagli dei giveaway vengono comunicati settimanalmente sulla pagina Twitter.

Un’altra grande ragione per cui Chancer sembra essere una delle migliori opportunità di investimento dell’anno è il suo pubblico. In effetti, questo progetto non è solo per gli appassionati di criptovalute, ma si rivolge anche a chi ama scommettere e i sondaggi dimostrano che il gioco d’azzardo è più popolare che mai, soprattutto tra le generazioni più giovani che sono particolarmente propense a impegnarsi con la piattaforma Chancer e ad aiutarla a crescere quando verrà lanciata nel 2023.

Che cos’è Chancer?

Se non conosci ancora Chancer, ecco un breve riassunto: Chancer sarà una piattaforma di scommesse all’avanguardia. Ma, a differenza di tanti altri siti e app di scommesse che lo hanno preceduto, non si limiterà alle scommesse sportive ma aprirà le porte a quasi tutti i tipi di gioco d’azzardo che le persone possono immaginare, senza limiti.

Con Chancer, gli utenti possono impostare le proprie quote e condividere i mercati con amici, familiari, colleghi o altri giocatori d’azzardo di tutto il mondo. Si tratta di uno scenario da sogno per gli scommettitori, molti dei quali chiedono a gran voce una piattaforma del genere da molti anni. E molte grandi aziende del settore del gioco d’azzardo sono giustamente preoccupate che Chancer possa essere in grado di scalzarle dal trono, sconvolgendo il settore in modo eclatante e mostrando al mondo un nuovo modo di scommettere.

Come funziona Chancer?

Chancer funziona in modo semplice: gli utenti possono iscriversi, creare il proprio account e poi creare e personalizzare i propri mercati di scommesse, decidendo i termini e le quotazioni. Possono quindi condividere tali mercati e scommettere su tutto ciò che desiderano. Si tratta di un modo nuovo ed entusiasmante di giocare d’azzardo e l’intera piattaforma è supportata dal token CHANCER, dove entra in gioco l’elemento cripto di Chancer.

Il token CHANCER, attualmente nella fase 1 dell’evento di presale e al prezzo più basso di sempre pari a soli $0,01, sta andando a ruba! L’aumento ha già superato $976k e presto assisteremo a un incremento del prezzo per la Fase 2. L’interesse della community degli investitori riflette l’ampia gamma di casi d’uso e di vantaggi per i possessori di token una volta lanciato Chancer. Ad esempio, oltre a poter utilizzare i propri token CHANCER per piazzare scommesse o addirittura guadagnare un reddito passivo attraverso lo staking, i possessori di token otterranno sconti esclusivi sulle commissioni e altri vantaggi unici sulla piattaforma Chancer.

Previsione del prezzo di Chancer

Man mano che il presale di Chancer andrà avanti, il prezzo del token aumenterà inevitabilmente. È possibile infatti che il token Chancer aumenti rapidamente e superi le barriere significative di $0,50 e $1 all’inizio del suo ciclo di vita, grazie al suo fascino diffuso e al suo pubblico massiccio.

Previsione del Prezzo di Solana

Solana è un altro cripto progetto molto popolare che esiste da tempo e che ha visto variazioni significative del suo valore nel corso degli anni. La criptovaluta ha subito enormi perdite di valore all’inizio del 2023 a causa del collegamento di Solana allo scandalo FTX. Sebbene Solana abbia acquisito valore nella recente ripresa del mercato delle criptovalute, i possessori più anziani temono che questi profitti siano di breve durata.

Previsione del prezzo di Polygon

Polygon è un altro progetto di criptovaluta molto pubblicizzato con un potenziale di crescita nel 2023. Sebbene Polygon sia stata vittima della grande corsa del mercato ribassista del 2021, la piattaforma è stata in grado di recuperare parte del valore perso espandendosi nel settore del gaming Web3. Se Polygon continuerà a sviluppare nuove funzionalità e a mantenere le promesse iniziali, potrebbe registrare guadagni moderati per il 2023.

Previsione del prezzo del Chainlink

Chainlink è una criptovaluta ben consolidata lanciata nel 2017. Collega le blockchain tra loro attraverso contratti intelligenti e una rete di oracoli decentralizzata. Il suo prezzo è regolarmente legato ai movimenti di Bitcoin ed Ethereum, quindi è improbabile che si verifichino cambiamenti drastici. Il costo di LINK è di $6,86 al momento in cui scriviamo.

Conclusioni

In tempi così volatili e imprevedibili, gli investitori devono scegliere con saggezza le proprie mosse e concentrarsi sui progetti con le migliori possibilità di crescita e successo. In questo momento, mentre Solana, Polygon e Chainlink sembrano nebulose e incerte, Chancer brilla come una delle migliori opportunità di investimento del mese, con un enorme potenziale di crescita man mano che il suo evento di presale si avvicina alla data di lancio ufficiale.

In collaborazione con Chancer