Previsioni valore $ DOGS: è la meme coin più richiesta dopo il listing su Binance

La meme coin su rete TON appena lanciata, DOGS, è emersa come uno degli argomenti più di tendenza nel settore delle criptovalute dopo il suo debutto esplosivo su Binance e altri importanti exchange di criptovalute.

Nel giro di poche ore dalla sua quotazione su Binance, la meme coin ispirata ai cani ha registrato un drammatico aumento dei prezzi, balzando del 150% dal suo prezzo di lancio di $ 0,00054.

Inoltre, secondo un’analisi di CEX.IO, $DOGS ha registrato un volume di scambi sbalorditivo di 2 miliardi di dollari il giorno del suo lancio, evidenziando l’entusiasmo e l’interesse speculativo che circonda le sue molteplici quotazioni.

Dopo aver registrato guadagni consecutivi nel giro di pochi giorni dalla pubblicazione, $DOGS ha finalmente raggiunto il suo massimo storico attuale di $ 0,0018.

Tuttavia, questo picco iniziale è stato seguito da una brusca correzione, con il prezzo di $DOGS che oscillava tra l’intervallo di $ 0,00121 e $ 0,00128 al momento della stesura di questo articolo.

$DOGS vedrà un rimbalzo del suo prezzo prima di settembre? Oppure continuerà il suo trend al ribasso? Questo articolo prevede dove potrebbe andare il prezzo di $DOGS, tenendo conto delle condizioni attuali nel mercato più ampio.

Che cosa sono esattamente i token DOGS?

Sviluppata su TON, una delle blockchain in più rapida crescita, DOGS è una nuova meme coin che simboleggia la forza della comunità di Telegram. Il token è ispirato a Spotty, una mascotte creata dal famoso imprenditore e fondatore di Telegram Pavel Durov.

Spotty è molto più di una semplice immagine di un cane: rappresenta cura, amore e carità. È stato sorteggiato da Durov durante un’asta di beneficenza a sostegno degli orfanotrofi. Infatti, prima della sua adozione da parte di $DOGS, Spotty era inizialmente riconosciuta come la mascotte non ufficiale di VK, una piattaforma di social media russa.

Abbracciando questo simbolo speciale, $DOGS mira a ridefinire la narrativa nello spazio delle meme coin. Questo progetto è integrato nell’app Telegram, caratterizzato da un mix di cultura meme e interazione sociale per offrire un’esperienza divertente e gratificante ai membri della community.

Commercializzata come la “meme coin più nativa di Telegram”, $DOGS sfrutta la popolarità diffusa dell’app di social networking per raggiungere un vasto pubblico. Attualmente vanta una base di utenti in crescita di oltre 50 milioni, rendendola una delle mini-app di Telegram più virali dopo Hamster Kombat e Tapswap.

Gli utenti dell’app possono assaporare token gratuiti interagendo con il suo bot Telegram, completando attività e invitando amici e famiglie nel suo ecosistema.

In mezzo a tanto clamore, il progetto ha finalmente lanciato la sua campagna di airdrop per consentire ai membri idonei della comunità di richiedere i loro token. Il lancio è stato gestito da TokenTable, specialista nella distribuzione automatizzata di token.

Secondo i rumors, durante l’airdrop sono stati distribuiti oltre 400 miliardi di $DOGS, rendendolo uno dei più grandi eventi di distribuzione di token gratuiti mai visti nella scena crypto.

Oltre al suo programma airdrop, $DOGS ha aperto anche al trading su exchange di criptovalute in modo che i beneficiari possano utilizzare al meglio i token guadagnati.

Soprattutto, $DOGS non ha un caso d’uso tangibile al momento. Tuttavia, i suoi sviluppatori stanno già lavorando dietro le quinte per introdurre nuove funzionalità che consentiranno agli utenti di coniare adesivi meme e venderli on-chain.

Previsione dei valori di $ DOGS

$DOGS è entrato ufficialmente nel mercato un paio di giorni fa e ha rapidamente catturato l’attenzione della comunità cripto grazie al successo del suo evento airdrop e al brusio attorno alle sue quotazioni. Secondo i risultati, non meno di 40 milioni di utenti hanno partecipato all’airdrop, riflettendo il forte coinvolgimento e interesse nella comunità $DOGS.

Tonscan, un noto esploratore di blockchain, ha indicato che l’airdrop di $DOGS ha generato “un bel po’ di traffico”, causando così circa 8 ore di interruzione della rete sulla blockchain di TON. Il livello di partecipazione al programma di distribuzione dei token, insieme alle sue quotazioni su scambi di alto livello come Binance, Bitget, MEXC e persino Bybit, hanno alimentato l’iniziale apprezzamento del prezzo registrato da $DOGS.

Storicamente, qualsiasi meme coin quotata negli scambi sopra menzionati, in particolare Binance, ottiene un volume di scambi significativo, che spesso può portare ad un aumento parabolico del prezzo.

Pertanto, considerando la vasta base di utenti di questi scambi, non sorprende che $DOGS abbia registrato un enorme aumento di interesse al momento del lancio, diventando una delle prime meme coin a superare il volume di scambi di 1,7 miliardi di dollari entro le prime dieci ore dal lancio. Inoltre, nonostante sia un nuovo concorrente, DOGS ha sorprendentemente sovraperformato le principali meme coin tra cui Dogecoin, Shiba Inu e persino Bonk.

Con una capitalizzazione di mercato attuale che supera i 600 milioni di dollari, $DOGS ha sostituito con successo titoli del calibro di Book of Meme e Popcat emergendo come l’ottava meme coin più grande sul mercato. Questa impressionante performance di mercato, secondo Coinglass, indica un forte interesse da parte della sua comunità, con molti trader entusiasti del suo valore a breve termine.

Tuttavia, nonostante il suo eccezionale lancio sul mercato, $DOGS ha assistito a un notevole ritiro dai suoi massimi recenti, scambiando al di sotto del livello di $ 0,0013. Diversi fattori, tra cui l’incertezza sul futuro di Telegram e la pressione di vendita da parte dei primi investitori, hanno contribuito al calo. Se gli investitori continuano a spostare i propri fondi, $DOGS potrebbe avere difficoltà a superare anche il benchmark dei prezzi di $ 0,0013 nei prossimi giorni.

