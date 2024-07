Previsioni valore FATTY - La presale di $ FATTY raggiunge $ 1,5 milioni e punta a essere la prossima grande crypto P2E

$FATTY, l’utility token dell’ecosistema FATTY, ha superato la soglia di 1,5 milioni di dollari nei primi giorni dal lancio della sua ICO.

Sviluppato sulla blockchain Arbitrum, FATTY ha rapidamente guadagnato popolarità sul mercato, grazie alle sue molteplici possibilità di reddito attivo e passivo che spaziano tra P2E, trading e staking.

Come si muoverà il $FATTY una volta conclusa la prevendita? Può sfruttare i suoi fondamentali P2E per guadagnare più terreno nei prossimi mesi? In questo articolo vedremo gli attributi principali del progetto per prevederne i futuri movimenti dei prezzi.

Cos’è il token FATTY?

Il progetto crypto FATTY è un ecosistema completo che si concentra sull’offerta di divertenti opportunità di reddito passivo agli utenti. Un aspetto fondamentale del progetto è il suo gioco P2E, FatBoy. Sfruttando l’iconico stile Tamagotchi, questo gioco ruota attorno al mantenimento in vita e di buon umore di un personaggio digitale, FatBoy.

In sostanza, i giocatori si prenderanno cura dei propri personaggi FatBoy prestando la massima attenzione ai loro bisogni: cibo, divertimento, igiene ed energia. Ciò significa semplicemente che dovrebbero nutrirli, pulirli e intrattenerli, assicurandosi che siano felici e in salute.

Per migliorare le condizioni di vita dei propri personaggi virtuali, i giocatori possono acquistare vari strumenti dal mercato del gioco. In cambio, ricevono premi in token gratuiti. Secondo il suo sito web, FatBoy verrà presto lanciato su Google Play Store e Apple Store.

Oltre alla sua utilità P2E, FATTY offre anche un bot di trading avanzato: FatBot. Descritto come uno strumento indispensabile per i trader, FatBot è progettato per esplorare potenziali opportunità nel mercato, semplificare le operazioni on-chain e ridurre al minimo i tempi di esecuzione.

Come la maggior parte delle criptovalute in prevendita, $FATTY ha anche un sistema di staking per consentire agli investitori di guadagnare passivamente.

Previsione del prezzo FATTY: quanto può arrivare $ FATTY dopo il lancio?

Poiché FATTY è ancora disponibile in prevendita, non è possibile utilizzare indicatori tecnici per analizzare la sua traiettoria futura. Tuttavia, gli aspetti unici del progetto e le attuali condizioni di mercato offrono alcuni spunti su come il token potrebbe comportarsi dopo l’apertura per il trading DEX.

Senza dubbio, le offerte principali di FATTY hanno suscitato interesse attorno al suo evento di prevendita. Essendo un progetto impegnato a fornire agli utenti un ecosistema completo che offra valore tangibile, FATTY attinge a due delle nicchie più calde nel panorama digitale: P2E e trading di criptovalute.

Per comprendere meglio il potenziale di FATTY, facciamo un confronto con Axie Infinity (AXS), un importante progetto P2E che è diventato uno dei principali attori nello spazio delle crypto. AXS è decollato nel 2018 ma ha catturato rapidamente l’attenzione dell’intero mondo delle criptovalute grazie ai suoi straordinari elementi di gioco.

Dal suo debutto completo, AXS è cresciuto di oltre il 2800% e vanta una capitalizzazione di mercato di oltre 785 milioni di dollari. Il successo di Axie Infinity costituisce il punto di riferimento per ciò che i progetti P2E con affascinanti offerte di gioco possono ottenere. FATTY potrebbe seguire le orme di Axie Infinity se manterrà la sua promessa di offrire una combinazione di gameplay emozionante e gratificante nel lungo periodo.

Considerando la rilevanza di tutti i fattori sopra menzionati, è possibile che $FATTY raggiunga quota $0,04 prima della fine dell’anno.

PlayDoge ($PLAY) è un’altra criptovaluta P2E a cui prestare attenzione

PlayDoge ($PLAY) si distingue come un altro dei progetti P2E più discussi nello spazio in questo momento. Pur abbracciando lo spirito della stirpe dei “doge”, PlayDoge si distingue concentrandosi sull’offerta di una vera utilità attraverso il suo innovativo gioco P2E.

Originariamente basato su Binance Smart Chain, PlayDoge ha una trama emozionante che racconta la storia di come un amato Doge sia improvvisamente scomparso senza lasciare traccia.

L’idea principale alla base di questo progetto è offrire un gioco mobile esilarante in cui i giocatori possano interagire con i loro animali domestici virtuali in un mondo digitale a 8 bit. Come FatBoy, anche PlayDoge trae ispirazione dal gioco virale di animali virtuali Tamagotchi, progettato in Giappone ma che offre un gameplay del tutto distintivo, grazie alla grafica ad alta definizione, ai controlli touchscreen, all’applicazione mobile e all’integrazione blockchain.

Un altro attributo straordinario di PlayDoge è il suo essere multicatena. Nonostante sia nella sua fase iniziale, PlayDoge è già attivo su due chain leader: Binance Chain ed Ethereum. Pertanto, il progetto è pronto a trarre vantaggio dalla crescita di ciascuna rete.

Secondo il suo white paper, PlayDoge (PLAY) ha una fornitura totale di 9,4 miliardi di token. Con il 50% di questa fornitura già destinata alla prevendita in corso, PlayDoge ha offerto agli investitori opportunità più che sufficienti per entrare al piano terra e prendere parte al suo futuro successo.

Per coloro che cercano guadagni passivi dalle crypto, PlayDoge soddisfa questo obiettivo con il suo meccanismo di staking standard. Per ulteriori informazioni sul progetto basta seguire PlayDoge su X e rimanere osì aggiornato sulle sue future quotazioni sui CEX e DEX.