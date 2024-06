Prime Day ecco le date: 16 e 17 luglio, super sconti e non solo!

Abbiamo finalmente i giorni più amati di Amazon di questo 2024, giorni di sconti eccezionali che si terranno il 16 e il 17 luglio. Quest’anno poi la festa è doppia visto che si festeggiano 10 anni di Prime Day, di conseguenza Amazon ha organizzato un evento unico nel suo genere, aperto a tutti, che si terrà tra Lecce e le spiagge di Otranto. Un programma ricco e variegato della durata di tre giorni: spettacoli musicali con artisti di fama nazionale e internazionale, eventi culturali con ospiti d’eccezione, attività sportive, intrattenimento per tutta la famiglia e animazione dedicata ai più piccoli: da venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio.

E poi ci sono gli sconti Prime. Dalle 00:01 del 16 luglio alle 23:59 del 17 luglio, troveremo un mare di prodotti a prezzi imbattibili in ogni categoria, dai grandi marchi come Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch e Pampers ai migliori prodotti Made in Italy. Per non perdere neanche un’offerta è possibile iscriversi gratuitamente su Amazon Prime: se si è elegibili è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito della durata di mese, in modo da non perdere le offerte esclusive di Prime Day.

Le offerte del Prime Day iniziano ufficialmente il 16 luglio, ma sin da oggi è possibile godere di sconti e offerte molto interessanti:

Sconti sui dispositivi Amazon come Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero.

sui dispositivi Amazon come Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Amazon Music : i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito: oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità.

: i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi di uso gratuito: oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e con audio in streaming di alta qualità. Amazon Fresh e Amazon Supermercato : sconti fino al 40% su Amazon Fresh. Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa. Si applicano termini e condizioni. Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10€ nei supermercati Pan Panorama inserendo il codice promozionale “PAMPRIME” al checkout, con un acquisto minimo di €80 su prodotti alimentari e di uso quotidiano. Si applicano termini e condizioni.

: sconti fino al 40% su Amazon Fresh. Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime che vivono nelle aree coperte dal servizio Amazon Fresh a Milano, Roma, Torino e Bologna, possono risparmiare fino al 40% sui prodotti essenziali per l’estate e sulla propria spesa. Si applicano termini e condizioni. Dal 25 giugno al 17 luglio, i clienti Prime di Roma e Torino potranno ricevere uno sconto di 10€ nei supermercati Pan Panorama inserendo il codice promozionale “PAMPRIME” al checkout, con un acquisto minimo di €80 su prodotti alimentari e di uso quotidiano. Si applicano termini e condizioni. Prime Gaming : dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”, “STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molti altri. Per tutti i dettagli è possibile visitare il blog Prime Gaming. Ulteriori offerte presto in arrivo in occasione di Prime Day.

: dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, tra cui “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”, “STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords”, “Hitman Absolution” e molti altri. Per tutti i dettagli è possibile visitare il blog Prime Gaming. Ulteriori offerte presto in arrivo in occasione di Prime Day. Amazon Seconda Mano: 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi. Dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio tutti i clienti Amazon ottengono uno sconto del 20% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Non cumulabile con altre promozioni.