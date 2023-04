Prime Video, 5 cartoni animati che vedevi da bambino

Sono molti su Prime Video i cartoni animati che negli anni ’70, ’80 e ’90 passavano in televisione e che molte persone guarderebbero di nuovo mossi dalla nostalgia o dal desiderio di far conoscere ai figli un pezzettino della propria infanzia. La piattaforma streaming di Amazon è davvero ricca di anime, sia nuovi che più vecchiotti, pertanto è difficile non trovare qualcosa che faccia al proprio caso.

In questo articolo abbiamo raccolto 5 cartoni animati su Prime Video che vedevi da bambino e che probabilmente vedresti ancora con piacere.

I vecchi cartoni animati su Prime Video

Da anime trasmessi su Italia 1 a cartoni animati giunti in Italia grazie alle emittenti televisive locali, ecco cosa trovate sulla piattaforma streaming.

Holly e Benji

L’iconica sigla cantata da Cristina D’Avena ricorderà a molti i pomeriggi passati in compagnia di Bim Bum Bam. Anime che ha segnato la storia sia in patria che in Occidente, Holly e Benji – Due fuoriclasse che racconta la storia di un ragazzino, molto abile con il pallone tra i piedi, che sogna di vincere i Mondiali di calcio con il Giappone. Potrà contare sull’aiuto di Roberto, un ex calciatore brasiliano, e sulla rivalità/amicizia che nascerà tra lui e un fenomenale portiere.

C’era una volta Pollon

Di tutt’altro genere rispetto all’anime di cui abbiamo appena parlato, C’era una volta Pollon porta lo spettatore sulla cima del monte Olimpo, tra le divinità del pantheon greco. Pollon è la figlia di Apollo, ma non è ancora una dea e combina parecchi guai. Per diventare una divinità a tutti gli effetti stabilisce un patto con suo nonno Zeus: lui le darà una monetina ogni volta che avrà compiuto una buona azione e, quando il salvadanaio sarà pieno, allora il suo sogno verrà esaudito.

Heidi

Impossibile non conoscere Heidi, la bimba orfana che viene allevata con grande amore da suo nonno sulle montagne svizzere. Insieme al migliore amico Peter, Heidi si gode la libertà dei monti che diventano la sua casa, occupandosi delle capre e aiutando il nonno nelle attività di tutti i giorni.

Lamù

Lamù, tratto dall’opera di Rumiko Takahashi, racconta la storia di un’astronave carica di Oni che arriva dallo spazio per conquistare la Terra e offre agli esseri umani un’unica possibilità di salvezza: una persona, scelta a caso da un computer, dovrà toccare le corna di Lamù, figlia del re degli Oni, entro 10 giorni. La scelta cade su un liceale donnaiolo un po’ sguaiato, che risulta molto interessato all’offerta di dover “toccare” la bella Lamù, ma non sa che lei possiede la capacità di volare…

Daitarn 3

Concludiamo questa raccolta con un mecha incentrato su un giovane che, a bordo di un gigantesco robot, difende la terra dai Meganoidi, cyborg creati dal professor Sozo e successivamente sfuggiti al suo controllo. Lo scopo finale dei Meganoidi è rendere schiavi gli esseri umani e trasformare i “migliori” in loro simili. Dopo una serie di mirabolanti imprese che spazieranno dalla fantascienza all’avventura, il protagonista e i suoi compagni combatteranno la battaglia finale contro un temibile nemico.

Conoscevate tutti questi cartoni animati?