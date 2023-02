Prime Video, 5 film da non perdere a febbraio 2023

Prime Video si prepara a un febbraio 2023 maggiormente orientato alle serie TV, ma che non farà comunque mancare nulla agli appassionati di cinema. Quali sono, allora, i migliori film su Prime Video a febbraio 2023?

In questo articolo ne abbiamo raccolti cinque che non dovreste lasciarvi scappare.

I migliori film di febbraio 2023 su Prime Video

Da un recente film con Brad Pitt a una pellicola tratto da un libro di Fabio Volo, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma Amazon.

Una gran voglia di vivere

Il 5 febbraio arriva Una gran voglia di vivere, tratto dal romanzo di Fabio Volo. Il film racconta la storia di una coppia, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. I due, consapevoli del momento difficile che stanno vivendo, decidono di partire per la Terra dei Vichinghi.

Somebody I Used To Know

In uscita il 10 febbraio, Somebody I Used To Know è la novità perfetta per gli appassionati di film romantici. La trama ruota intorno a una produttrice televisiva maniaca del lavoro, Ally (interpretata da Alison Brie), che affronta una battuta d’arresto professionale e cerca di trovare conforto nella sua cittadina d’origine. Quando scopre che il suo primo amore, Sean, si sta per sposare con Cassidy, la situazione si fa ancora più confusa. La pellicola è una storia d’amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l’un l’altra a riscoprire chi sono veramente.

Zone 414

L’11 febbraio è la volta di uno sci-fi indipendente con protagonista Guy Pearce, Zone 414. Ambientato in un futuro abbastanza prossimo, il film segue le vicende dell’investigatore privato David Carmichael, il quale è impegnato nella ricerca di una ragazza scomparsa, figlia del creatore della Zona 414, una colonia di umanoidi chiamata anche “la città dei robot”. Nella ricerca della ragazza David fa squadra con Jane, un androide dalle sembianze femminili altamente avanzato che, a differenza degli altri umanoidi, è dotato di intelligenza, sensazioni e sentimenti umani.

Die Hart

Il film, in arrivo il 24 febbraio, era nato come una serie per la piattaforma per contenuti mobile Quibi, lanciata proprio durante l’arrivo del Covid e durata davvero poco. Così, Die Hart è stato riadattato a film per Prime Video, come già accaduto a Most Dangerous Game – la serie con Liam Hemsworth e Christoph Waltz. Al centro della trama c’è una versione alternativa di Kevin Hart, un attore che è determinato nel suo tentativo di essere considerato una star del cinema action. Per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, Hart frequenta una “scuola per action hero”, gestita da Ron Wilcox (interpretato da John Travolta), dove cerca di imparare come provare a realizzare il suo sogno.

Bullet Train

A chiudere le danze, il 27 febbraio, ci pensa Bullet Train, action movie tratto da un romanzo di Kotaro Isaka. Ambientato su uno dei cosiddetti “treni proiettile” giapponesi, il film è incentrato su uno sfortunato serial killer che spera di poter svolgere in santa pace una nuova missione, guidato dalla voce misteriosa di un’assistente a cui comunica tutto ciò che succede. Il destino, però, gli riserverà diverse sorprese e dovrà vedersela con più di un avversario letale.

