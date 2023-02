Prime Video, le 5 migliori serie TV di febbraio 2023

Prime Video offre al suo pubblico di abbonati interessanti novità a febbraio 2023 sul fronte seriale. Non soltanto produzioni nuove di zecca, sono previsti anche grandi ritorni per questo mese!

Quali sono, quindi, le migliori serie TV Prime Video di febbraio 2023? Ne abbiamo raccolte cinque per facilitare la selezione agli utenti.

Prime Video: le serie TV da non perdere a febbraio 2023

Da un drama coreano alla seconda e ultima stagione di un acclamato fantasy, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon.

Harlem 2

La seconda stagione di Harlem apre le danze debuttando il 3 febbraio, con due puntate disponibili ogni settimana. I fan ritroveranno Camille che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye pensa al suo futuro; e Quinn compie un viaggio alla scoperta di se stessa; mentre la carriera di Angie prende una svolta promettente. Lo show perfetto per chiunque ami di New York e non resista al fascino di uno dei suoi quartieri più iconici!

Carnival Row 2

Il 17 febbraio, Orlando Bloom e Cara Delevingne tornano a vestire i panni di Philo e Vignette in occasione della seconda stagione di Carnival Row, serie ambientata in un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano. L’ex ispettore proseguirà la sua indagine sulla serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali, mentre la fata e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear e Sophie Longerbane. La seconda stagione è anche l’ultima di questo show, quindi ci si aspetta un’epica conclusione.

Star Trek: Picard 3

Sempre il 17 febbraio è il momento della terza stagione di Star Trek: Picard, show in cui Patrick Stewart ha ripreso il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. Come per Carnival Row, anche quella di Picard è l’ultima stagione: è ambientata circa un anno e mezzo dopo la conclusione della season 2 e dovrebbe toccare le corde anche dei fan di Voyager e Deep Space Nine. Come si poteva immaginare, la terza stagione dà alla luce nuovi personaggi tra cui una nuova villain di nome Vadic, interpretata da Amanda Plummer.

The Consultant

Il 24 febbraio ci dà appuntamento The Consultant, serie ispirata all’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015 che indaga l’inquietante rapporto tra il capo di una compagnia di gaming e i suoi dipendenti. Composto da otto episodi, lo show vede nel cast Christoph Waltz nei panni del protagonista e promette di mescolare thriller e commedia.

Island

Il 27 febbraio approda nel catalogo un’attesa serie fantasy-action coreana che si incentra su Miho, una giovane destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Sebbene non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e non sia a conoscenza dei suoi poteri, Miho troverà aiuto in un immortale cacciatore di demoni di nome Van. I due saranno poi affiancati da Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità, che è stato mandato per proteggere Miho. Il gruppo cercherà quindi di cambiare i propri destini e riuscire in un’impresa epica.

