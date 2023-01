Prime Video, le migliori 5 serie TV di gennaio 2023

Prime Video apre le porte al nuovo anno con un discreto gennaio 2023, che non mancherà di sorprendere gli abbonati con qualche serie TV interessante.

Quali sono, allora, le migliori serie TV su Prime Video a gennaio 2023? Ne abbiamo raccolte 5 che meritano di essere tenute in considerazione.

Le serie TV su Prime Video in arrivo a gennaio 2023

Dalla nuova serie di Lillo a uno show thriller in grado di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming di Amazon.

Supernatural 15

Il mese prende il via il 1 gennaio con Supernatural 15, ultima stagione dell’amato drama fantasy con Jared Padalecki e Jensen Ackles. I fratelli Wincherster, Sam e Dean, insieme a Castiel dovranno affrontare l’ultima Apocalisse causata da Chuck/Dio e dalle anime dell’Inferno che ora vagano libere sulla Terra. La battaglia finale, se portasse a una vittoria, per Sam e Dean potrebbe significare la possibilità di vivere finalmente a una vita normale, ma la strada potrebbe anche essere lastricata di strazianti addii.

Sono Lillo

La serie di Lillo Petrolo con Posaman come protagonista, presentata alla Festa del Cinema di Roma, è disponibile su Prime Video dal 5 gennaio. Posaman, un supereroe con il potere di fare pose mozzafiato che ha conquistato subito tutti dopo la prima edizione di LOL, è diventato in breve tempo un amatissimo meme. Adesso il personaggio è al centro di una serie TV che indaga il cortocircuito tra persona e personaggio, vita privata e fama. Per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra popolarità e privacy, perché la moglie sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, cercherà quindi di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

The Rig

Dal 6 gennaio è disponibile The Rig, un mystery thriller con protagonista Iain Glen, il Jorah di Game of Thrones. Composto da sei episodi, lo show si incentra sulla lotta per la sopravvivenza dell’equipaggio di una piattaforma petrolifera quando una strana nebbia interrompe tutte le comunicazioni con la terraferma. In balia delle feroci onde del Mare del Nord, i membri dell’equipaggio dovranno mantenere la calma per gestire al meglio la situazione.

Hunters 2

La nuova stagione della serie con Al Pacino, al comando di uno speciale team che negli USA degli anni ’70 si occupa di trovare e uccidere alti ufficiali nazisti che stanno pianificando un Quarto Reich in America, è disponibile dal 12 dicembre. I nuovi episodi arriveranno a tre anni di distanza dai precedenti, proponendo agli spettatori un mix tra Bastardi senza gloria e The Man in the High Castle. Le nuove puntate vedranno una trama suddivisa su due linee temporali: una all’inizio degli anni ’70, e una ambientata nel 1979.

La Leggenda di Vox Machina 2

La seconda stagione della serie animata La Leggenda di Vox Machina è disponibile dal 20 gennaio. Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo un’altra volta, in questa seconda stagione da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave.

