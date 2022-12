Prime Video, le migliori 5 serie TV di dicembre 2022

Prime Video non offre straordinarie serie TV a dicembre 2022, ma comunque non rinuncia a sparare qualche cartuccia interessante.

In questo articolo abbiamo raccolto i 5 show da non perdere sul servizio Amazon nell’ultimo mese dell’anno!

Le serie TV su Prime Video da non perdere a dicembre 2022

Riches

Il 2 dicembre approda nel catalogo Riches, serie che segue le vicende della privilegiata e di gran successo famiglia Richards. Quando Stephen Richards improvvisamente muore, il mondo di questa prestigiosa famiglia nera crolla: così, con gli affari in bilico, uno scontro tra i figli sembra inevitabile per contendersi il controllo.

È questa la vita che sognavo da bambino

Luca Argentero racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Il contenuto è disponibile dal 6 dicembre.

The Bad Guy

Dall’8 dicembre sbarca sulla piattaforma una nuova serie originale italiana con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Lo show unisce il crime con la dark comedy per raccontare la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “cattivo ragazzo” in cui è stato ingiustamente trasformato.

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta, per una puntata unica, sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. L’episodio è disponibile dal 19 dicembre.

Jack Ryan 3

John Krasinski torna a vestire i panni di Jack nella terza stagione dello show, in arrivo il 21 dicembre. Se nel corso della prima stagione Jack scopre dati di trasferimenti bancari che lo proiettano direttamente sul campo d’azione, ora è divenuto a tutti gli effetti un agente operativo. La trama vede un Jack Ryan in fuga dopo essere stato coinvolto in una cospirazione più ampia, con la CIA e un’altra fazione che sono sulle sue tracce. Oltre a John Krasinski, nella terza stagione ritroveremo anche Wendell Pierce e Michael Kelly, rispettivamente nei panni di James Greer e Mike November.

