Prime Video, 5 serie TV da non perdere a novembre 2022

Prime Video accoglie nuove serie TV degne di nota a novembre 2022, sebbene nessuno dei nuovi show sembrerebbe eclissare gli altri per qualità.

Quali sono, quindi, le migliori serie TV su Prime Video disponibili a novembre 2022? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste sottovalutare.

Le migliori serie TV su Prime Video a novembre 2022

Dal nuovo show comico condotto da Frank Matano a una serie western con Emily Blunt, ecco cosa vedere sulla piattaforma streaming di Amazon questo mese.

Prova prova sa sa

Condotto da Frank Matano, che potrà contare sulla compagnia di un cast fisso composto da Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, questo comedy show è incentrato sull’improvvisazione, un po’ come il già acclamato LOL. In ogni puntata, i quattro comici dovranno esibirsi in una serie di sketch e sfide improvvisate, decise sia dal conduttore che dal pubblico presente in studio. Gli sketch potranno essere individuali o prevedere il coinvolgimento di altri comici. Lo show sarà disponibile dal 2 novembre nel catalogo.

Savage X Fenty Show Vol. 4

La straordinaria fashion experience, al suo quarto anno consecutivo, continua a sfidare la tradizione e a superare ogni confine. L’evento innovativo alza ancora una volta l’asticella, con un nuovo cast stellare composto da modelli, attori, insieme ad alcuni dei più grandi nomi del panorama musicale e molti altri ancora, che indosseranno le ultime creazioni di Savage X Fenty. Lo show è disponibile dal 9 novembre.

The English

Dall’11 novembre, gli abbonati al servizio potranno godersi The English, serie in sei episodi interpretata dalla bravissima Emily Blunt. Si tratta di uno show western, in cui l’attrice interpreta un’aristocratica inglese di nome Lady Cornelia Locke che, nell’America del 1890, incontra l’esploratore Eli Whipp. I due intraprendono un viaggio attraverso un paesaggio violento e molti pericoli mentre sono ben consapevoli del proprio destino – ma non sanno di avere un passato condiviso.

Mammals

Lo stesso giorno debutta Mammals, dramedy con protagonisti James Corden e Sally Hawkins che parla delle sfide del matrimonio. La serie segue la storia di Jamie, uno chef che scopre i segreti sconvolgenti nascosti da sua moglie incinta, Amandine. L’uomo è a caccia di risposte con l’aiuto di suo cognato Jeff, ma questo causa delle fratture anche nel matrimonio tra Jeff e la sorella di Jamie, Lue.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 3

Per finire, il 17 novembre debutta la terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. Dopo il successo delle prime due stagioni, lo show tornerà a regalare agli spettatori momenti di spettacolo carichi di suspense, adrenalina e un pizzico di comicità. Tra i personaggi di spicco nel panorama italiano che partecipano alla nuova edizione si annoverano Luca Argentero, Cristina Marino, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Rkomi e Irama.

A proposito del servizio Amazon, avete recuperato le migliori serie TV uscite su Prime Video a ottobre 2022?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.