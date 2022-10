Prime Video, 5 serie TV da non perdere a ottobre 2022

Ottobre 2022 è un mese non privo di novità interessanti su Prime Video, piattaforma streaming inclusa nel servizio premium di Amazon. Sia dal punto di vista cinematografico che televisivo.

Abbiamo quindi dato un’occhiata a quelle che sono le migliori serie TV su Prime Video a ottobre 2022, per facilitare agli spettatori la scelta dei contenuti.

Le migliori serie su Prime Video a ottobre 2022

Dalla nuova serie di fantascienza dai creatori di Westworld al reboot giapponese di uno degli show di punta di Prime, ecco cosa guardare sulla piattaforma questo mese.

Elected

Il 7 ottobre approda Elected, comedy ambientata nel futuro a Rio de Janeiro, città sull’orlo della banca rotta. In questa situazione emerge la figura di un influencer che decide di candidarsi per scherzo a governatore della città e finisce per essere eletto.

Miskina

Dal 17 ottobre spazio alla comedy francese con protagonista Fara, trentenne disoccupata, single e miope. Vive con la sua famiglia e mette costantemente in discussione le sue relazioni, il suo lavoro, ma anche la sua fede. A un punto di svolta della sua vita, è costretta a fare delle scelte per andare avanti.

Inverso

Tratta dall’omonimo romanzo di William Gibson, questa serie sci-fi vede Chloë Grace Moretz nei panni della protagonista Flynne Fisher, una donna che tenta di rimettere insieme i pezzi della sua famiglia distrutta. La storia si ambienta nell’America del sud di un futuro lontano, dove Flynne Fisher lavora in un negozio di stampe 3D e arrotonda il suo stipendio all’interno dei giochi in VR, finché non si imbatte in un’esperienza diversa da tutte, dove l’ambientazione non è più virtuale ma reale. Lo show, probabilmente il più atteso del mese dagli abbonati, è disponibile dal 21 ottobre.

Modern Love Tokyo

Sempre il 21 ottobre è il momento di Modern Love Tokyo, reboot giapponese della serie antologica Amazon basata sulla rubrica settimanale pubblicata dal New York Times. L’intero cast è composto da attori nipponici, oltre alla bella Naomi Scott (che ha interpretato Jasmine nel live-action di Aladdin). Come nello show originale, i vari episodi tratteranno diverse storie d’amore e tipi di amore, includendo anche una puntata animata in perfetto stile giapponese.

The Devil’s Hour

Il 28 ottobre, con un tempismo perfetto per Halloween, arriva il thriller filosofico in sei episodi The Devil’s Hour. Con protagonisti Jessica Raine e Peter Capaldi, la miniserie segue la storia di Lucy Chambers, alle prese con visioni terrificanti che la portano ogni notte a svegliarsi all’ora del diavolo. Quando il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, Lucy deve affrontare le questioni a cui ha cercato di sfuggire tutti questi anni.

