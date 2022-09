Prime Video, 5 serie TV da non perdere a settembre 2022

Settembre 2022 è un grande mese per Prime Video, dato che è giunto il momento del debutto dell’attesa serie su Il Signore degli Anelli. Sin dal suo annuncio, lo show ha diviso i fan e adesso deve dimostrare di essere all’altezza delle esagerate aspettative. D’altro canto, dopo l’ottimo lavoro di Peter Jackson con la trilogia cinematografica, Amazon si è assunta una bella responsabilità andando a tirare nuovamente in ballo gli scritti di Tolkien.

Ma Il Signore degli Anelli non è il solo show in uscita questo mese. Quali sono, dunque, le migliori serie TV su Prime Video a settembre 2022? Di seguito ne potete trovare cinque che potrebbero meritare una chance.

Le migliori serie TV su Prime Video a settembre 2022

Dalla serie ispirata al fantasy per eccellenza a uno show italiano dagli autori di Skam, ecco cosa vedere sulla piattaforma Amazon questo mese.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere

Raccontando l’ascesa di Sauron (e in seguito la caduta) sul trono della Terra di Mezzo in un periodo di grande tumulto che vede diverse fazioni in gioco, lo show, disponibile dal 2 settembre, è a tutti gli effetti un prequel de Il Signore degli Anelli. Con una seconda stagione già confermata da Amazon, la serie riprenderà le ambientazioni neozelandesi già apprezzate nei film e verrà distribuita con cadenza settimanale. La produzione vedrà il ritorno di alcuni personaggi celebri, tra cui Galadriel, Gil-galad e Elrond, ma a questi si aggiungeranno tanti nuovi nomi tra hobbit, nani e altre razze.

Prisma

Il 21 settembre si aggiunge poi al catalogo del servizio streaming di Amazon la produzione italiana Prisma, creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, rispettivamente creatore e sceneggiatrice di Skam Italia. Si tratta di una serie di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina.

September Mornings 2

La seconda stagione di September Mornings viene introdotta sulla piattaforma il 22 settembre per continuare a raccontare la storia di Cassandra, la quale ha deciso che avrebbe fatto di tutto per soddisfare il suo desiderio di diventare la persona che è ora: una donna trans libera e indipendente.

A Private Affair

Il 23 settembre tocca invece alla serie A Private Affair debuttare: si tratta di una produzione spagnola di genere drammatico, ambientata negli anni ’40. Protagonista è Marina Quiroga, una giovane donna con uno spirito da poliziotta, che, con l’aiuto del suo fidato maggiordomo Hector, va alla ricerca del serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Marina cercherà di superare tutti gli ostacoli per arrivare all’obiettivo, e i pregiudizi di genere dell’epoca non la fermeranno dal cercare la verità.

Me Contro Te – La Famiglia Reale

L’ultimo giorno di settembre arriva un contenuto adatto ai giovanissimi. Me Contro Te – La Famiglia Reale vedrà i protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia vivere un breve periodo a corte con una famiglia regnante, per apprenderne le abitudini, le tradizioni e la cultura. Faranno quindi la conoscenza della severa governante e del simpatico maggiordomo, ma anche dei tre nipoti della regina. Scopriranno dunque che il motivo della loro permanenza è quello di far conoscere ai giovani del palazzo la semplicità e la genuinità della vita di due persone comuni.

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film Prime Video di agosto 2022?