Prime Video, 5 film da non perdere ad agosto 2022

L’estate di Prime Video continua con un mese piuttosto interessante di novità. Agosto 2022 è infatti la finestra di lancio di alcuni film degni di nota, che potrebbero allettare gli abbonati al servizio premium di Amazon in questa seconda parte dell’estate.

Ma quali sono i migliori film su Prime Video ad agosto 2022? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi sfuggire!

I migliori film su Prime Video ad agosto 2022

Dalla pellicola che vede Stallone nei panni di un supereroe al nuovo lavoro di Ron Howard basato su una storia vera. Ecco i film che meritano di essere visti questo mese sulla piattaforma.

House of Gucci

Il mese inizia con il debutto di House of Gucci, ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci, la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni, soffermandosi in particolare sul difficile matrimonio e il tormentato divorzio di Patrizia e Maurizio Gucci, che porta a un efferato omicidio.

Tredici vite

Il 5 agosto, il servizio streaming di Amazon accoglie nel catalogo la nuova pellicola di Ron Howard, che racconta la storia vera di una squadra di calcio thailandese intrappolata in una grotta. Per salvare i giocatori e il loro allenatore, venne formata una squadra di abili sommozzatori, che dovettero percorrere i tunnel allagati al fine di raggiungere i ragazzi. Un avvenimento che molti ancora ricorderanno e che potrebbe tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Nel cast spiccano i nomi di Colin Farrell, Viggo Mortensen e Joel Edgerton.

First Love

Il 19 agosto raggiunge la piattaforma di Amazon la pellicola First Love, un sentimentale “coming-of-age” che porta sullo schermo il percorso di crescita di un ragazzo, Jim, qui interpretato da Hero Fiennes Tiffin. Liceale all’ultimo anno, vive gli alti e bassi del suo primo amore con Ann, mentre si preparano alla loro partenza per il college. Allo stesso tempo, i genitori di Jim stanno affrontando le ricadute familiari di una crisi finanziaria.

Samaritan

Il 26 agosto approda sulla piattaforma il film Samaritan, in cui Sylvester Stallone interpreta un supereroe. È il racconto di un eroico vigilante, Mr. Smith, che si pensava fosse morto in un incendio dopo lo scontro con il malvagio Nemesis. Il suo giovane vicino, Sam Cleary, lo convincerà a tornare in azione per liberare dalla corruzione la città immaginaria di Granite City. Nel cast compaiono anche Javon Walton e Pilou Asbæk.

Untrapped: The Story of Lil Baby

Lo stesso giorno giunge nel catalogo il docufilm che racconta la storia del rapper Lil Baby, descrivendo in dettaglio la sua fulminea ascesa per diventare il nome più dominante nel mondo del rap. Viene esplorata inoltre l’oppressione sistemica che impedisce a troppe persone di colore di partecipare al sogno americano.

