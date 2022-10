Prime Video, 5 film da vedere a ottobre 2022

Tra i film di ottobre 2022 su Prime Video ne compaiono alcuni che gli abbonati al servizio non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

Abbiamo scelto i migliori film su Prime Video a ottobre 2022 in questo articolo, per facilitare la scelta agli spettatori in queste giornate grigie d’autunno.

I migliori film su Prime Video a ottobre 2022

Da un interessante lungometraggio presentato al festival di Venezia a una pellicola in costume che trasporta lo spettatore in terre anglosassoni, ecco cosa guardare questo mese sulla piattaforma di Amazon.

Catherine Called Birdy

Una storia di formazione ambientata nell’Inghilterra del XIII secolo che ruota intorno a un’ingenua ma testarda adolescente, Lady Catherine, la quale rifiuta di sposarsi quando suo padre la spinge a farlo per ripagare i debiti della famiglia. La ragazzina non cede, ma l’arrivo del suo primo ciclo mestruale indica che ormai è una donna. E, per quanto possa provarci, non può fermare il processo di crescita. La pellicola è disponibile dal 7 ottobre.

Backstage – Dietro le quinte

Il 13 ottobre invece si farà strada un film italiano, diretto Cosimo Alemà (regista di video musicali di artisti famosi come Marco Mengoni e Tiziano Ferro), Backstage – Dietro le quinte. La pellicola racconta la storia di un gruppo di ragazzi, ben 111, desiderosi di superare il casting di un nuovo spettacolo. Condividono tutti lo stesso sogno, quello di avere successo con la loro arte, ma solo nove passeranno la prima audizione. Questi nove, a loro volta, dovranno dare il massimo per ottenere i ruoli, che sono solo quattro. Alla fine, c’è chi coronerà il proprio sogno e chi imparerà tanto da questa esperienza.

Argentina, 1985

Presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film, disponibile nel catalogo dal 21 ottobre, è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che, sotto costante minaccia, hanno indagato e perseguito la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre, per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Time Is Up 2

Il 27 approderà Time Is Up 2, il sequel del film del 2021, con Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Dopo aver affrontato la sfida più grande e aver finalmente deciso di fidarsi l’uno dell’altra, Roy e Vivien sono finalmente una coppia. Tuttavia a seguito di un viaggio nel paese d’origine di Roy, l’incontro con una misteriosa ragazza del passato potrebbe mettere, ancora una volta, tutto in discussione.

Run Sweetheart Run

Thriller disponibile dal 28 ottobre, Run Sweetheart Run racconta la storia di un appuntamento al buio tra un ragazzo e una ragazza che si trasforma in violenza allo stato puro. Un inseguimento al cardiopalma, che non rinuncia a scene violente ed esplicite, poco adatte alle persone facilmente impressionabili. Insomma, potrebbe essere la pellicola ideale per la notte di Halloween.

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato uno sguardo alle migliori serie TV su Prime Video a settembre 2022?