Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 17 e il 23 febbraio 2025

La settimana dal 17 al 23 febbraio 2025 su Prime Video promette di essere avvincente con il ritorno di una delle serie più belle mai distribuite sulla piattaforma Amazon.

Prime Video: Le novità dal 17 al 23 febbraio 2025

Ecco tutte le novità in uscita.

Serie TV

20 febbraio

Reacher 3

La terza stagione di Reacher continua a seguire le avventure del protagonista Jack Reacher, interpretato da Alan Ritchson. Basata sul romanzo “La vittima designata” di Lee Child, questa nuova stagione vede Reacher affrontare una pericolosa impresa criminale, mettendo alla prova non solo le sue abilità fisiche ma anche il suo passato.

In Reacher 3 ritroveremo il Maggiore della Polizia Militare che gira per gli Stati Uniti senza uno zaino, ma solo con uno spazzolino da denti e i vestiti che ha indosso, alle prese con una nuova missione. La DEA (Organo per l’applicazione delle politiche sulle droghe) gli chiede una mano per smantellare una vasta operazione criminale che sembra riguardare da vicino il suo passato. Per farlo, dovrà però infiltrarsi all’interno dell’organizzazione stessa, dove incontra uno scagnozzo ancora più grosso di lui. Un must-watch per gli amanti delle serie d’azione e dei misteri intricati.

Film

17 febbraio

L’amore e altre seghe mentali

18 febbraio

Muy Católico

19 febbraio

Ghostbusters (Acchiappafantasmi)

Ghostbusters II (Acchiappafantasmi II)

Ghostbusters

Ghostbusters: Legacy

Non dimenticate di esplorare le altre novità di febbraio 2025 su Prime Video!

